Hvem er verdens hurtigste?

SOLVALLA SØNDAG 31. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 4 (8-10)

V75-2: 3-2-10-7-1-4-6

V75-3: 8 (7-2)

V75-4: 4 (5-2)

V75-5: 5-12-4-3-9

V75-6: 1-8-4-5

V75-7: 1-8-3-4

280 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Odd Herakles (4 i V75-1) anser jeg for at være verdens bedste koldblodstraver i øjeblikket. Jeg tror det bliver føring fra start til slut.



Dagens fidus: Dontlooseallmoney (1 i V75-2) vandt sin prøve til Dronning Silvias pokal for at galoppere i finalen. Senest var den flot toer efter et ikke alt for nemt løb. Får den et bare nogenlunde løb, kan det være vinderen.