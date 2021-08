Hvorfor skal jeg stoppe på toppen?

Steen Juul har stillet sigtekornet ind på derbyrekorden sat i 1945.

Vinder han Dansk Trav Derby på søndag med mega-favoritten Festival Of Speed, tangerer han N. J. Kosters rekord med ti sejre i Danmark største travløb.

I en alder af 71 år kredser spørgsmål om karrierestoppet altid omkring Steen Juul. Han fyldte år i sidste uge, og personalet gav ham en ny løbshjelm i hans rød-grønne farver. En slet skjult hentydning.

- Det er jo ikke oplagt, at jeg bliver ved. Jeg må køre med hjelmen så længe, jeg kan.

Steen Juul kører Festival Of Speed i derbyet. Parret er ubesejret i 11 starter. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det vil være flot at slutte af med sejre i Jydsk 4-årings Grand Prix og Derbyet?

- Det er klart, at jeg har haft de tanker. Så tænker jeg, argh hvorfor skulle jeg slutte, fordi det går godt.

- Det er gået for godt i år til, at det er nødvendigt at slutte. Jeg har sagt tidligere, at det er definitivt slut, når det er en ulempe, at jeg selv kører. Det føler jeg ikke, at det er endnu, siger dansk travsports nestor til Ekstra Bladet.

Han har med egne ord tabt flere travløb, end de næsten 8000 han har vundet - og han er klar over, at det trods alt kan gå galt søndag.

- Jeg har rutine i at tabe. Men det vil være en skuffelse. For de fleste. For spillerne og for vores omgangskreds. Den kan kun skuffe. Det er aldrig behageligt at være så stor favorit, men jeg kører hellere en favorit, end en der ikke er tippet.

At Steen Juul er et unikum i travsporten, siger mulighederne for at tangere derbyrekorden alt om.

- Jeg så det som en umulighed for fem-seks år siden, og lige pludselig så er jeg der. Det er jo ikke helt væk. Det er stort. Det er helt sikkert.

- Det er rekorder fra historien, der ser uslåelige ud. Så er man der, hvad sker der lige ...

- Er det benzinet for dig?

- Nej, jeg har ikke mere at bevise, men jeg elsker det her job og træningen. Også at køre løb, men jeg kan sagtens undvære at køre.

Det gjorde han torsdag, hvor han sendte to heste til Kalmar uden selv at være med. Men han vidste jo også, at der lå tre travdage med fuld løbsaktivitet i weekenden på Charlottenlund Travbane.

I de seneste ti derbyer har favoritterne kun vundet hver anden gang.

- Så må vi håbe, at han er en af dem, der vinder. Favoritten vandt jo ikke i fjor. Så passer det jo fint, siger han og griner.

Netop sidste år vandt Steen Juul derbyet med Extreme. Det var for tomme tribuner - sådan bliver det ikke søndag.

- Publikum er alfa og omega. Det er jo dem, der skaber den stemning, der er. Det er årets største travdag i Danmark. Det er publikum, der laver den derbyfeber.

- Det er klart, at det var en stor glæde at vinde alligevel – og tilfredsstillelse. Det er ikke det samme, som når tilskuerpladserne er fyldte.

- Hvordan var det at stå der alene?

- Jeg var ikke helt alene. Ejerkredsen var der, men det er ikke i nærheden af at være det samme.

Sammenligner med Rudolf Le Ann

Steen Juul mest berømte derbyvinder er uden sammenligning Rudolf Le Ann. Foto: Burt Seeger

Med ni kuskesejre i travderbyet - og en enkeltsejr, hvor Björn Goop sad i sulkyen, så har Steen Juul et stort sammenligningsgrundlag.

Han vurderer Festival Of Speed på niveau med Rudolf Le Ann, der snævert slog Tarok hos et ekspertpanel, der for få år siden kårede den største derbyvinder i 50 år.

- Festival Of Speed er Rodulf Le Ann med hovedet. Den samme vilje har han. Jeg tror, at man let kunne køre en skade på den her hest, fordi han har sådan en vilje. Det var det samme med Rudolf. Han var også en fantastisk hest.

- Festival Of Speed har sådan en vilje. Hvis jeg kører træning kun med ham, kan jeg alligevel få ham til at yde 100 procent. Det er jo det, der kendetegner en god hest. Den vil virkelig lytte til mine signaler.

- Kapacitetsmæssigt har du høje forventninger?

- Ja. Vi kigger jo mest på det herhjemme. Der har den været bedst i kuldet, men når jeg går og ser på de svenske fireåriger, så ville han bare være en ud af 30-40 heste. Festival Of Speed er ikke verdens bedste hest eller Europas bedste hest.