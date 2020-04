I dag er der 47,4 millioner til syverne

Ekstra Bladets spilforslag ROMME SØNDAG 12. APRIL

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 10-1-2

V75-2: 5-1-2-10-9-11

V75-3: 15-14-10-12-3-11-9

V75-4: 10 (3-1)

V75-5: 4-3-1-10-9

V75-6: 5 (12-7)

V75-7: 4 (5-6)

315 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: L.L. Royal (1 I V75-1) har virkelig fundet rytmen i år, og der ser ikke ud til at stoppe her. Hesten har fået et fint startspor, og kan den holde en jævn høj fart hele vejen, er der ingen, der slår den. Dagens sikre: Bear Victory (10 i V75-4) har ganske vist fået et skidt startspor, men Mats E. Djuse vandt med den senest. Hesten virker til at være en klasse bedre end modstanderne. Vis mere Luk

V75-dagene afløser hinanden i påskedagene.

Søndag kulminerer det med den store multi-jackpot på Romme - og der er næsten 50 millioner kroner i syvpuljen - den forventede pulje er 47,4 millioner kroner.

På det sportslige plan byder Dannero-banen på en gulddivision med høj klasse. Der er flere Elitloppet-heste bag startbilen.

En af dem er Milliondollarrhyme, som gør en spændende årsdebut. Det gør den efter en sæson, hvor den hentede tæt på 1,5 millioner kroner i indkørte præmier.

Den billedeskønne vallak gik fra 0-klassen til Elitloppet på mindre end to år. I det store sprinterløb var den ikke kanonføde. Den gik med i finalen fra et svært startspor i semifinalen. Der blev den femmer - selvom den på det tidspunkt kun var en Sølvdivisionshest.

- Det har gået meget hurtigere, end hvad vi drømte om. Han klarede det godt og løb lige op med vældigt gode heste. Den var lige så hurtige som de andre i opløbet, siger Fredrik B. Larsson.

Han tilføjer hurtigt:

- Men jeg synes, at den blev endnu bedre efter det løb. Den udviklede sig meget hen over sommeren og efteråret.

Fredrik B Larssons nye reklamehest gav Solvalla-træneren en fuldtræffer i Svensk Mesterskab.

Milliondollarrhyme har ikke startet siden 2. november, men nu er kalder travbanerne igen.

Træner Larsson siger, at hesten er velforberedt inden sæsondebuten, selv om topformen ikke sidder der endnu.

- Den fik fri en måned efter sidste start. Siden har den trænet kontinuerligt gennem hele vinteren, og der har ikke været nogle afbrydelser. Jeg er tilfreds med hesten. Den virker vældig stærk, men den har ikke trænet i høj fart. Hesten er ikke helt på toppen, og den behøver et par løb i kroppen, siger Larsson.

Milliondollarrhyme har spor ni i Gulddivisionen.

Den savner ikke modstand - blandt andet deltager Elitloppet-hestene Sorbet, Elian Web, Milligan's School og Makethemark.

- Det er meget fint løb og hård modstand. Sorbet så lysende ud, da den vandt senest, og den vandt også sporlodtrækningen. Den bliver ikke let at knække, og jeg tror, at det bliver svært for os at vinde løbet.

- Men jeg tror at min hest kommer til at gøre et vældigt godt løb, for den er velforberedt.

- Den kommer til at gå med sko og sædvanlig sulky her i begyndelsen af sæsonen. Siden findes der veksler længere fremme, når vi rykker skoene og tager amerikanersulkyen frem.