I dag er der endelig dansk sport

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG MANDAG 20. APRIL

Kvartet 1. løb – Spilstop kl. 15.50

KV-1: 7

KV-2: 3

KV-3: 1-5-6

KV-4: 1-5-6-8-10

120 kroner V5 – Spilstop kl. 15.50

V5-1: 6-10-1-3

V5-2: 2 (10-8)

V5-3: 5-6-3-1-4

V5-4: 2-6-5-7-8

V5-5: 4-5-9

300 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.30

V4-1: 5-6-3-1-4

V4-2: 2-6-5-7-8

V4-3: 4-5-9

V5-4: 4 (1-9)

150 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens kvartet: Perfect Gehør (7) har leveret stabile præstationer i år, og jeg tror den vinder uden problemer. Som anden vælger jeg Diamond Flame (3), som man kan sige det samme om, jeg tror bare førstnævnte er en bedre hest. Tredje og fjerdepladserne kommer til at stå mellem Livi Power (1), Think New And Big (5), DJ K K (6), Coco Højgård (8) og Diva De Meaux (10) i nævnte rækkefølge. De øvrige tror jeg ikke vil kunne blande sig. Dagens sikre: Erik (2 i V5-2) er et talent ud over det sædvanlige, og jeg tror Rene Kjær tager føringen med den og bliver der fra start til slut.



Dagens fidus: Danger Dynamite (1 i V5-3/V4-1) køres denne gang af Knud Mønster, og det bliver spændende. Hesten er ikke dårligere end de øvrige i dette løb.

Endelig.

I dag bliver der for første gang siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark på grund af smittefaren for corona-virus igen kørt travløb.

Det er Aalborg-banen, der er vært for sæsonåbningen – der bliver uden tilskuere og med et fåtal af staldfolk og aktive i forhold til en normal løbsdag.

Direktør Per Nøhr fra den nordjyske bane fortæller, at der skal bruges i alt 99 mennesker for at holde løbsdagen i gang. Staldfolk mm. bliver fordelt på 10 stalde, så man på intet tidspunkt er over 10 samlet. Det er kun professionelle kuske, der må køre med i løbene.

De to danske spilselskaber, der har trav på programmet har jackpot i udsigt til deres spillere.

Allerede i første løb kan man hos Dantoto spille kvartet med jackpot. Der er 10.945 kroner ekstra i puljen. Der er også kvartet i 3. 5. og 7. løb mandag.

Derby25 lokker med 60.000 kroner ekstra i udbetaling, hvis kun spiller rammer rigtigt i enten V4- eller V5-spillet.

Ovenfor kan du se Ekstra Bladets tips til løbene i Aalborg, der begynder kl. 15.30.