I dag gør dansk legende comeback

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND – LØRDAG 7. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 12.28

V5-1: 5-6-2

V5-2: 2-4-3

V5-3: 2

V5-4: 13-15-8-1-7

V5-5: 5

45 kroner V4 – Spilstop kl. 13.31

V4-1: 13-15-8-1-7

V4-2: 5

V4-3: 6-12-1-5

V4-4: 7-6-1-5

160 kroner Dagens fidus: Gerko Steenwijk (3 i V5-2) har det med at galopere, men skulle Ken Ecce få den fejlfrit rundt, har den vist, at den indeholder stor fart. Dagens ugarderede: A Secret World (2 I V5-3) blev påkørt senest, så den start kan man ikke rigtig regne med. Hesten har tidligere vist fin flair for jobbet, og jeg tror, det er en hest, der rummer yderligere udvikling, og fra dette startspor tror jeg, Birger Jørgensen løser denne opgave. Dagens overraskelse: California Bond (1 i V4-3) har dummet sig med nogle galopper på det seneste, men lykkedes det Niklas Roed-Jeppesen at få den fejlfrit rundt, er det en hest, der sagtens matcher disse. Vis mere Luk

Steen Juul gør lørdag et populært og imødeset comeback til løbene med seks køreture på Charlottenlund Travbane. Han har ikke været i løb siden 28. juli.

- Jeg er ikke på toppen endnu, men det kommer vel, siger Steen Juul til Danskhv.dk.

Charlottenlunds champ er klar til comeback. Foto: Jonas Oulfson

- Jeg har været med i den daglige træning og synes, det fungerer. Mit ene ben sover lidt endnu, men det går den rigtige vej. Jeg var til scanning mandag, men jeg har ikke fået besked endnu. Det kommer nok en af dagene, men det er heller ikke sikkert, at man kan se noget på billederne.

- Men du er klar til køre løb igen?

- Det mener jeg 100 procent, at jeg er,konstaterer Steen Juul i et overbevisende tonefald.

- Det er lettere at skrive mig selv på startlisten end hele tiden at skulle rundt at søge kuske. Hvis ikke jeg havde lyst, så holdt jeg op med at køre, men det er enklest selv at køre. Så fungerer forretningen smidigst.

