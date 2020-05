I dag kan du få jackpot: 51,5 millioner kroner

For anden lørdag i træk er der ekstra penge at hente til de spillere, der finder de syv rigtige vinderheste

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY LØRDAG 25. APRIL

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 5 (3-8)

V75-2: 5-7-2-10-3-4-6

V75-3: 15-13-6-14

V75-4: 9 (10-2)

V75-5: 8-6-11-5-3-7-4

V75-6: 5 (7-2)

V75-7: 1-3-4-6

Conrads Rödluva (5 i V75-1) imponerede mig ved sejren senest. Ikke at den vandt - for det var ventet, men jeg synes den lignede en hest, der havde både fart og kræfter i overflod, så jeg har svært ved at se den tabe dette løb.



Amazing Warrior (2 i V75-2) er en finsk gæst, der leverede en fornem præstation ved sejren senest. Startsporet burde være noget nær perfekt, så måske.

Det er jackpot i V75-spillet, og en enlig række med syv rigtige er minimum 51,5 millioner kroner værd, når lørdagens løb er kørt.

Toptræneren Daniel Redén har sædvanen tro en finger med i spillet. Den her gang med to heste, der er impoteret fra USA. Første hest ude er Hambletonian-vinderen Perfect Spirit (V75-3), som i seneste start galopperede umotiveret i opløbssvinget.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, men det var en snæver situation. Den blev flyttet lidt snævert ud og rørte et sulkyhjul eller noget. Det så lidt underligt ud, siger Solvalla-træneren og fortsætter:

- Men jeg har set lidt på løbet, og hesten så vældig fin ud. Den havde kræfter sparet, da den galopperede og havde leveret en god afslutning på løbet.

Tophestens form er der med andre ord intet i vejen med, men bagsporet over kort distance sænker Daniel Redéns forhåbninger.

- Der er ingen højere, men vi håber, at der kommer lidt tempo undervejs. Hesten træner fint, og jeg tror, at den går et godt løb.

Den svenske træner Daniel Redén. Foto: Maria Holmén/TR Bild/Kanal 75

Den anden hest fra stalden er et nyt bekendtskab for det skandinaviske publikum. Den seksårige amerikaner Rose Run Sydney (V75-4) har vundet 26 af 74 løb og tjent omkring fire millioner kroner. Det bliver debut i den svenske hoppeelite.

- Den er jo lidt op i årerne og ved, hvad det her går ud på, men da jeg var på banen for at køre et arbejde med den i sidste uge, var den ikke specielt god. Den bryder sig vist ikke om mig. Den stoppede op og var helt sig selv. Der var 1.10-fest, og det var 1.30-fest - der var 1.10-fart igen og så 1.30. Det er svært at bedømme hoppen, siger Redén, uden at han er alt for urolig over den egenrådige dames optræden.

- Jeg tror, at den har så meget rutine, at den gør, hvad den skal, når det bliver løb, og den har heste omkring sig. Og i træningen var den meget bedre i travet, end jeg havde regnet med. Jeg har meldt den, for at den skal gå et godt løb.