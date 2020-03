I dag kan du vinde 32 millioner

I V75-spillet kan King Of Everything være det holdepunkt, der sikrer, at man kan fange overraskelser i andre løb

Ekstra Bladets spilforslag FÄRJESTAD – LØRDAG 7. MARTS

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 8 (6-4)

V75-2: 8 (3-11)

V75-3: 5-2

V75-4: 13-1-2-7-11-9-6

V75-5: 4 (8-1)

V75-6: 2-10-6-3-4-8

V75-7: 5-10-11-8-1

210 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Green Mamba (8 i V75-2) vandt en flot sejr senest trods en fejl undervejs. Hesten virker til at være en klasse bedre end konkurrenterne i øjeblikket. Da den starter med 20 meters tillæg i forhold til de forreste, er kampen om føringen jo ude af billedet, men som jeg ser det, er hesten ikke afhængig af føringen. Tværtimod tror jeg den er bedre, når den kommer bagfra, så det ser godt ud.



Dagens fidus: Barbaresco V.W. (10 i V75-6) synes jeg har leveret flotte præstationer på det seneste, og selv om startsporet kunne være bedre, tror jeg André Eklunds hest kan overraske. Får kusken givet sin hest et roligt løb de første 1000 meter, så tror jeg den kan runde mange de sidste 1140 meter. Vis mere Luk

Trods et hårdt løb i seneste start vandt King Of Everything en imponerende sejr. Lørdag i V75-jackpotrunden kan den tage sin tredje sejr i træk.

- Det er absolut, at jeg har den bedste hest i løbet, siger trænerne Claes Svensson.

Spillerne har 32 millioner kroner at kæmpe om. Der er jackpot, og puljen fordeles blandt de spillere, der finder alle syv vinderheste.

Den fireårige hingst har taget fire sejre, en anden- og en tredjeplads i syv starter,

Den imponerede i V86-løb senest, hvor den gik de første 500 meter i topfart i trejde spor. Den forsvarede sig mod alle angreb i opløbet. Det var en kanonpræstation.

King Of Everything har gået to imponerende løb. Foto: Malin Albinsson/TR Bild

Lørdag er den igen favorit. Hvor den har fået spor fire bag bilen og bliver kørt af Claes Svensson.

- Vi er taknemmelige over det gode startspor, men de værste konkurenter er indvendigt for os, siger kusken.

- Meget afgøres af, hvordan Rikards taktik med L.L.Royal bliver. Jeg mødte L.L.Royal med King of Everything i årsdebuten, men min hest var ikke i topform og behøvede det løb. Siden er den gået meget frem, og det har den vist i de seneste to starter.

- Jeg har hesten, men det er ikke sikkert, at den bedste hest vinder.

- Vi ændrer ingenting. Jeg synes ikke, at jeg behøver at ændre noget. Jeg håber, at det her bliver et skridt på vejen mod en stejl udviklingskurve, og der findes større løb i år, som vi sigter på.

- Jeg sigter højt, og så må vi se, hvor langt vi når. Jeg tror jeg har en rigtig kanonhest, siger Claes Svensson.