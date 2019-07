Ikons løfte: Tager i hvert fald derbyet med

AARHUS (Ekstra Bladet): 68-årige Steen Juul vandt søndag for niende gang Jydsk 4-årings Grand Prix med Daytona.

På trods af den fremskredne alder hører han stadig til en af Danmarks allerbedste travtrænere og kuske. Han holder sin motivation i top.

- Jeg elsker at træne heste. Egentlig kunne jeg godt undvære at køre løb, men jeg føler stadig, at det er bag hestene, at jeg har den bedste kontakt med dem. Det er klart, at jeg skal vænne mig til at finde de svar fra sidelinjen, siger Steen Juul.

Han har endnu ikke sat en udløbsdato på karrieren i sulkyen.

- Jeg tager et halvt år ad gangen, siger han til Ekstra Bladet.

- Så du tager også andet halvår med, så du er med i derbyet sidste søndag i august?

- Ja. Det er da planen lige nu, siger han.

Steen Juul vandt Dansk Trav Derby sidste år – ikke som kusk, men som træner. Året inden sad han selv i sulkyen bag vinderhesten.

Tjente 330.000 kroner

Sidste søndag i august kommer Grand Prix-vinderen Daytona til at stå højt på travspillernes favoritliste.

Hesten har ofte galopperet – men i Aarhus lykkedes det flot at holde hesten i trav. Dermed gik den ind på førstepladsen og blev belønnet med 330.000 kroner.

- Jeg var noget overrasket, da den galopperede i Grand Prix-kvalifikationen. Jeg var forholdsvis rolig inden finalen, for jeg føler, at den er god højre-vejen rundt. Da starten gik, tror jeg, at jeg kunne have holdt Dickson Shadow ude, men jeg ville alligevel ikke satse 100 procent, sagde Steen Juul, der overtog fronten efter en halv omgang. Der blev den til målstregen.

Steen Juul har ikke planlagt, om Daytona skal starte inden kvalifikationen til Derbyet første søndag i august – og så er han alligevel lidt forbeholden overfor hestens chancer i derbyet.

- Jeg frygter, at den ikke er ligeså god, når det på Charlottenlund er venstre-vejen rundt, men selvfølgelig skal jeg være optimist, for den gik rigtig godt i Grand Prixet, siger Steen Juul.

Se også: Legendens kone raser over chefen: 'Kujon'!

Se også: Stage-millionerne ruller: AGF handler igen