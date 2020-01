Jackpot 10 millioner: Danskerpar ubesejrede i år

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY OG SOLVALLA ONSDAG 15. JANUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 1 (6-10)

V86-2: 2 (4-8)

V86-3: 7-3-9-11-2

V86-4: 5-4-6-7-8-10

V86-5: 9 (1-4)

V86-6: 3-6-5-11

V86-7: 1-11-14-6-10

V86-8: 1 (3-10)

150 kroner Dagens sikre: Religious (2 i V86-2) viste gode kvaliteter senest, hvor jeg synes den havde mere til slut. Startsporet og distancen er kun til dens fordel, så jeg har svært ved at se den tabe. Dagens fidus: Boulder Luke (11 i V86-6) kunne ikke svare føringen senest, men blev efterfølgende kørt til føring. Fra dette startspor er en tidlig føring udelukket, og jeg tror hesten kun vil have godt af et løb bagfra for så at have lidt mere til slut end senest.



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget.

December var en jubelmåned for Admir Zukanovic og stall Denco. Det begyndte med Usain Tölls vandt ’E3 Revanschen’ og 150.000 svenske kroner.

Derpå vandt Stepping Spaceboy to V75-sejre – inklusive gulddivisionsfinalen – sejre til i alt 400.000 svenske kroner.

- Det var herligt. Vi havde ellers problemer med infektioner og andre småting i en periode, men så lykkedes det for os at få kontinuitet i træningen.

- Den milde vinter gjorde, at vi havde træningsbanen i orden, og samtidig var hestene friske. Sværere er det jo ikke, men det er det, der gør det så svært – nemlig at få alle små bider til at passe sammen, siger Zukanovic som derimod fik en dukkert, da staldens førstekusk Stefan Söderkvist stoppede karrieren.

Admir Zukanovic har haft nogle fantastiske måneder - succesen kan fortsætte onsdag og lørdag. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild/Kanal 75

- Jeg fik beskeden nogle dage inden, det blev officielt, men det kom også pludseligt for mig. Jeg havde en følelse af, at der var ved at ske noget, for efter nogle sejre reagerede Stefan på en måde, som ikke rigtig var ham. Men det blev så abrupt, var jeg ikke klar til.

- Påvirker det din træning?

- Ikke direkte. Stefan var her og kørte nogle træninger, men det var alligevel ikke så tit. Det var mere det at få dessiner om hestene efter løbene. Det har helt klart hjulpet mig til at blive en bedre træner. Det kommer jeg til at savne.

Rikard N. Skoglund skulle være afløseren. Det nye samarbejde skulle indledes med to starter 2. januar.

Det blev dog aflyst, da Skoglund blev udelukket på Vincennes før jul.

- Rikard havde takket ja til at køre, men han fik ikke lov til at køre på Åby.

- Man gik frem efter kuskeligaen, og så blev det i stedet danske Henriette Larsen, der skulle køre mine heste, siger Zukanovic om det nye successamarbejde.

Både Gizmo de Veluwe og Great King Wine legede med konkurrenterne.

- Jeg kendte hende ikke, men vi havde da hilst på hinanden på staldsiden. Henriette gjorde alting rigtigt, og hestene var gode. Det bliver ikke altid, som man regner med, og nogle gange kan tilfældighederne blive afgørende for fremtiden, siger Zukanovic som onsdag har hyret Henriette Larsen helt frivilligt.

- Hun er en vældig dygtig kusk, og selvfølgelig skal hun fortsætte. Hun kører også Great King Wine på lørdag.

Onsdag er Gizmo de Veluwe i fokus, som en af de heste, spillerne satser hårdt på i V86-1. Der er jackpot og omkring 10 millioner danske kroner til otterne.

Gizmo de Veluwe starter onsdag aften i V86-løbene. Foto: Kanal75

Hesten kommer med en sejr i seneste start efter en lang pause.

- Det var lidt overraskende, at den kunne gøre det på sprinterdistancen. Den er betydeligt bedre på de længere distancer, men om vinteren, hvor der ikke bliver kørt så stærkt, så hænger han på.

- Er du og Henriette Larsen også ubesejrede efter onsdag?

- Det skal jeg tro - og gerne længere tid end det. Opgaverne i denne uge ser passende ud, siger Admir Zukanovic.