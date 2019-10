Jackpot 28 millioner: Her er den sikre vinder

Ekstra Bladets spilforslag ROMME LØRDAG 19. OKTOBER

V75 – Spilstop KL. 16.20

V75-1: 6

V75-2: 8

V75-3: 4

V75-4: 3-9-13-7

V75-5: 9-1-3-6-5

V75-6: 3-2-6-1

V75-7: 9-1-3-5-4

200 kroner Dagens sikre: Macelleria (6 i V75-1) holder nærmest hysterisk form i øjeblikket, og jeg har svært ved at se, hvem der skal kunne slå den i dette løb. Træneren Robert Bergh er nu tilbage i sulkyen, og det behøver ikke være en ulempe. Dagens fidus: Lukas Rauen (13 i V75-4) kan meget i fejlfri udgave, og selv om startsporet kunne være bedre, synes jeg den har fået en fin opgave. Ganske vist skal den give 20 meter forud til Bokli Rapp N.O. (3), som jeg ser må være værste modstander. Jeg tror dog den er så tilpas stærk, at den også løser denne opgave. Vis mere Luk

Lørdag er der jackpot i V75-spillet. De syv løb er på Romme-banen, og der venter omkring 28 millioner kroner, hvis kun en rammer de syv rigtige vinderheste.

Stefan Melander har omgangens største favorit. Det er stjernehesten Milligan’s School, som har perfekte forudsætninger i Gulddivisionen.

Millionærhesten var suveræn sidste år, hvor den blandt andet slog Readly Express i Sundsvall Open Trot.

Også i år har den taget flere store sejre - blandt andet Jämtlands Stora Pris.

Den var med i den ene semifinale af Elitloppet, og den har vundet flere løb i Gulddivisionen.

Let sejr på Solvalla

For et par starter siden var den med i den europæiske Masters-finale på Vincennes-banen i Paris. Den dag var den under normal standard, men i seneste start var den tilbage i vindercirklen med en let sejr på Solvalla.

- Milligan’s School (4 i V75-3) er rigtig god, og den virker fin i træningen. Det blev en for hård rejse til Paris, og det nedsatte præstationen.

- Den har trænet på hele tiden, og det var skønt at have se den tilbage i sit eget jeg senest. Vi prøvede at starte den på 2600 meter, og det gik godt.

- Hesten har tidligere vundet over lag distance. Den kan alle distancer. Jeg har læste, at den aldrig har vundet korte løb i Sverige, men den har været uheldige i de starter. Blandt andet i Elitloppet. I USA vandt den flere løb over sprint, inden den kom til Sverige, siger Stefan Melander til Kanal 75.

- Hvad siger du til opgaven lørdag?

- Det ser spændende ud, og den må have en topchance. I mine øjne er Elian Web (11) den værste konkurrent, og den fik et dårligt startspor. Min hest er hurtig fra start, og den tåler at lave arbejdet. Det ser godt ud. Jeg håber, at vi kan køre uden sko. Romme-banen var fin, da der var løb i regnvejr fredag. Så jeg tror, at det bliver en god bane, siger Stefan Melander.

Stefan Melander betegner to af sine øvrige heste som gode chancer i V75. Det er Brake Cooling (3) og Digital Summit (5). Førstnævnte fremhæves på grund af et bedre startspor.