Jackpot: 28 millioner til syverne

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO LØRDAG 23. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 9-1-6-7-2

V75-2: 11-9-1-10

V75-3: 6

V75-4: 2

V75-5: 6-11-4-2

V75-6: 5-6-1-10-12

V75-7: 8

200 kroner



Dagens sikre: Global Badman (2 i V75-4) har vundet fire ud af fem starter i karrieren, og jeg synes de alle er vundet meget overbevisende. Hesten svigtede ganske vist ved galop i Örebro, men rejste sig hurtigt og vandt løbet efter. Startsporet er perfekt, og jeg ser den som feltets bedste hest.



Dagens fidus: Barolo (11 i V75-5) har ganske vist fået et meget skidt startspor. Hesten har fungeret fint efter comebacket, og jeg ser den værende en af Danmarks bedste hopper, og jeg synes, den har alle muligheder for at ende i Gulddivisionen. Men der skal held til fra dette startspor. Vis mere Luk

Lørdag er der jackpot i V75-spillet med 28 millioner kroner til syverne. På ovalen jagter de bedste svenske toåringer også millioner. Der er nemlig 1,4 millioner kroner til vinderen af det svensk Opdrætningsløbet.

Svante Båth er ekspert i unghest, og han har vundet løbet fem gange - deraf de seneste tre år. Rekorden tilhører Lutfi Kolgjini, der har samlet syv sejre og fire i træk fra 1998 til 2001.

Båth kan tangere rekorden med flest sejre i træk. Han har en hed kandidat i Armani Degato, der køres af Erik Adielsson. Den var overlegen i kvalifikationen trods et løb udvendigt på førerhesten.

- Armani Degato (1 i V75-4) er en fin hest, som gik sit foreløbig bedste løb i seneste start. Den vandt med kræfter i behold. Jeg er meget tiflreds med den, og kurven peger rigtige vej, siger Svante Båth til Kanal 75.

Svante Båth deler tidligt på året sine to-åringer op i dem, der skal debutere som to-åring og dem, der skal vente. Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75

- Det vil være stort at vinde løbet igen. Sejre i det løb bliver jeg aldrig mæt af, siger han og griner.

- Jeg har en god fornemmelse, og når jeg har en hest, der vandt sin kvalifikation med kræfter i behold, så er det svært at sige noget andet. Jeg synes, at Daniel Wäjerstens Global Badman er den, som har vist mest, og den skal være favorit. Men det er to-årige heste, og alt kan ske. Min hest har et godt startspor, og den er hurtig fra start. Vi laver ingen ændringer. Det bliver uden sko, åbent hovedlag og den sædvanlige sulky, siger Svante Båth.

Solvalla-trænerne har yderligere to heste til start i V75.

- Deep Pockets (V75-5) gjorde det godt i seminfinalen og finalen af Breeders Crown. Han havde kræfter i behold mod stenhårdt modstand. Selv det er hårdt i V75, så går den lidt ned i klasse, og startsporet er helt perfekt. Den er starthurtig, og den korte distance er en fordel. Jeg har intet imod at se hesten i front, der har den fungeret godt, men taktikken lader jeg Erik Adielsson bestemme. Den skal med på V75-kuponerne, og man må ikke vælge nogen af de andre i løbet ugarderet - for jeg synes, det er en god chance. Der er ingen ændringer, uden sko, lukket hovedlag og amerikanersulky.

Svante Båths vindere i Opdrætningsløbet er: Luxury Ås (2002), Even Who (2003), Coin Perdu (2016), Global Welcome (2017) og Bythebook som sidste år løb dødt løb med Belker. Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75

- Esprit Sisu (V75-7) gjorde et godt ved sejren fra dødens senest. Specielt med tanke på, at forberedelserne ikke var optimale. Den havde haft en hovbyld og stået lidt over i træningen. Vi gamblede i det løb og kørte uden sko på baghovene - det gik godt. Hesten har virket fin efter det og bør ikke være dårligere nu. Spor otte er trist, men den er hurtig fra start, og vi håber, at den kommer ned til en god position. Den har udviklet sig meget i år, og jeg må tro på en god chance. Ingen ændringer. Uden bagsko, åbent hovedlag og samme sulky.