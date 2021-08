Jackpot 43 millioner: Hysterisk form

Der er store penge i syverpuljen i V75 lørdag – og en trio fra Daniel Wäjersten stald er værd at tage med på kuponerne lørdag

Der er dobbeltjackpot i V75 lørdag eftermiddag, og også sportsligt er der noget at komme efter med to E3-finaler over sprinterdistancen.

Daniel Wäjersten har kvalificeret en hest til hver finale. For de treårige hingste og vallaker gælder det Immanuel K. (V75-2), som tog andenpladsen i sit kvalifikationsløb.

- Den har bare været god hele tiden, men den har fået yderligere en veksel. Jeg havde en god fornemmmelse for, at den skulle gå i finalen, og den gik et godt løb trods bagspor, siger Wäjersten.

Nu har Immanuel K. spor tre og dermed fine forudsætninger for et bedre løb i finalen.

- Det virker rigtig fint inden finalen. Vi har fået et godt startspor, og jeg håber, at vi er med i afgørelsen. Det er et åbent løb.

Vundet 13 af 30 løb

Bergsåker-træneren har de tre seneste år haft en høj sejrsprocent med omkring 25 – men i august er det gået amok. I 30 løb er det blevet til 13 sejre og i alt 23 gange i top tre. Dermed skal ingen heste fra Wäjersten ignoreres.

Heller ikke Impala Am (V75-6) som kan få udbetalingen for syv rigtige til at skyde højt i vejret, hvis den vinder hoppernes E3-finale.

- Den har været lidt syg og behøver nok et løb i kroppen. Men det er en rigtig god hest. Det bliver selvfølgelig svært fra spor syv på 1640 meter.

Vinder pludselig i Gulddivisionen

Også i den højeste klasse har Daniel Wäjersten et bud på en overraskelse.

Esprit Sisu (V75-3) spurtede senest stærkt til en tredjeplatsen i gulddivisionen.

- Den gør det godt hele tiden. Selv når den får hårde løb, går den helt til mål.

- Nu har den spor ni bag startbilen på 2640 meter?

- Det er altid hårde løb i Gulddivisionen, men vi har fået et godt spor, hvor vi kan få et rygløb. Jeg kører ud med en god fornemmelse, og den skal være mellem de fire bedste. Den møder heste, der er etablerede i eliten, men den har selv startet meget i guld, og lige pludselig kommer sejren.

