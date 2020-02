Jackpot i Aarhus lørdag aften

AARHUS LØRDAG 22. FEBRUAR

V65 – Spilstop kl. 19.40

V65-1: 4-2

V65-2: 2-5-11-10-6-9

V65-3: 7 (3-6)

V65-4: 2 (6-3)

V65-5: 5-4-2

V65-6: 1-6-9

108 kroner



V4 – Spilstop kl. 20.20

V4-1: 7 (3-6)

V4-2: 2 (6-3)

V4-3: 5-4-2

V4-34: 1-6-9

18 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Global Strategy (11 i V65-2) er en klassehest, der er meget bedre end konkurrenterne, når det stemmer for den. Jeg synes dog det virker som om, hesten kan være lidt vanskelig. Rytteren Christina Lindhardt er en af de bedte i Danmark, og hun har prøvet vanskelige heste før, så jeg tror hun løser denne opgave.



Dagens sikre: Estrella Sisa (7 i V65-3/V4-1) har potentialet til at blive en af de bedste fireårs-hopper i landet. Den har prøvet Aarhus banen før med succes. Jeg vil dog sige, at hvis man skal gardere en af de ugarderede, må det være denne, da det jo er tidligt på hestens sæson, hvor flere og større opgaver venter.