Jackpot onsdag: 11,2 millioner kroner uddeles

Ekstra Bladets spilforslag JÄGERSRO OG SOLVALLA ONSDAG 22. JANUAR

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 2 (7-11)

V86-2: 4-2-9-1

V86-3: 7-9-3

V86-4: 10 (5-3)

V86-5: 10-6-4

V86-6: 1-8

V86-7: 5-3-9-12

V86-8: 14-12-1

216 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Virgin Maiden (2 i V86-1) har fået et godt tilbud, og jeg tror den sidder i føringen fra start til slut.



Dagens fidus: Cesar F.C. (9 i V86-2) kommer med en frisk sejr og virker til at have opadgående form. Startsporet kunne være bedre, men kan Emilia Leos hest få et godt rygløb, kan den tage mange til slut. Vis mere Luk

Kenneth Haugstad har arbejdet med travheste på heltid siden år 2000-skiftet, og han er et velkendt navn for det travpublikum. Ved siden af staldmandsarbejdet har den 42-årige nordmand vist store evner i en sulky. Ikke mindst med tophesten Heavy Sound.

Siden 2014 har han været førstemand hos landsmanden Roger Walmann, nu hvor den virksomhed er nedtrappet, har Kenneth Haugstad aktiveret sin egen trænerlicens.

- Nu er vi i gang! Vi begyndte 1. januar og har lige nu 17 heste i træning. Der er yderligere to-tre på vej, og så er vi på det antal, som jeg har tænkt mig. Det er klart, at jeg selvfølgelig tager imod flere heste, men jeg har tænkt, at jeg skulle have 20-25 stykker her i begyndelsen, siger Kenneth Haugstad.

Artiklen fortsætter under billedet

Kenneth Haugstad er fra Norge, men travtræner i Sverige. Foto: Maria Holmen/TR Bild/Kanal 75

De fleste af hestene fik Kenneth Haugstad med sig fra Roger Walmann.

- Roger havde 40 heste, som han skulle af med, og jeg fik 10 af dem. Det var bestemt inden. Det er klart, at nu er vi konkurrenter, og jeg man vil altid slå sine konkurrenter.

- Hvilken målsætning har du for 2020?

- Jeg skal have stalden til at fungere og forsøge at få nogle reklameheste. Jeg synes, at Concrete Dee (V86-2) bør kunne udvikle sig i denne sæson, og jeg får snart Manuzio Hanover fra Stefan Melander. Den bliver spændende.

Concrete Dee har gode muligheden at profillere både sig selv og sin nye træner, når den onsdag starter Solvalla.

Femårigen kan også påvirke, hvordan de 11,2 millioner i jackpotpuljen fordels i V86-spillet.

- Jeg var meget tilfreds med den i debutten senest. Når jeg åbnede hårdt med den tidligere, har den ikke haft speeden til slut, men det havde han nu, og havde vi haft heldet lidt før, tror jeg, at vi vundet, siger Kenneth Haugstad.

Artiklen fortsætter under billedet

Concrete Dee kan sjak Kenneth Haugstads første trænersejr, når han starter i onsdagens jackpot omgang i V86. Foto: Lena Emmoth/TR Bild/Kanal 75

Den har gang har Concrete Dee spor fire bag startbilen, og den bør kunne få en fin rejse.

- Jeg vil prøve at komme fordi de indvendige fra stat. Det er absolut ikke nødvendigt, at vi kommer til front. Den har vundet fra alle positioner og over alle distancer, men kommer vi der, så er det klart interessant. Jeg synes, at løbet ser lidt hårdere ud end i seneste start, og jeg er tilfreds, hvis er blandt de tre første. Men jeg kommer med en hest i fin form, og vi skal være med til at kæmpe om sejren.