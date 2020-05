Jackpot tirsdag aften: 4,2 millioner

SOLÄNGET TIRSDAG 19. MAJ

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 9 (7-1)

V64-2: 8-2-9

V64-3: 5-6-9-1-2

V64-4: 7-5-6-9-11-4

V64-5: 7 (9-3)

V64-6: 7-1-2

270 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Tanges Haap (7 i V64-5) var senest tredje i et V75-løb, hvor den ikke fik det bedste løb undervejs og alligevel holdt godt ved til slut. Denne gang er modstanden knap så hård, og jeg tror den afgør dette løb let.



Dagens fidus: Going For Gold Zaz (7 i V65-6) vandt en flot sejr senest. Denne gang er modstanden dog skærpet, så der skal held til herfra.