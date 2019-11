Jackpotpulje i aften: Ni millioner kroner til otterne

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO OG SOLVALLA ONSDAG 13. NOVEMBER

V86 – Spilstop kl. 20.30

Dagens fidus: Deep Sea (4 i V86-1) virker til at holde fin form og har denne gang fået Peter Ingves i sulkyen, hvilket må siges at være en kraftig forbedring. Dagens sikre: Pastorens Lady (7 i V86-4) ser ud til at have fundet en ekstra gear, efter Örjan Kihlstrøm har sat sig bag den. Startsporet kunne være bedre, men kusken er om nogen en mester i at løse dette.

Peter Highness (4 i V86-6) er en topafstammet hest med faderen Maharajah og stjernehoppen Camilla Highness som mor. Hesten har været skadesplaget og begyndte først at konkurrere i år – som seksårig.

Det er blevet til fire sejre og en andenplads plads på bare otte starter. Senest imponerede den ved en overlegen sejr. Den fik en hård rejse i tredje spor i første sving, inden den gik til front. Herefter forsvandt den til sidst fra konkurrenterne.

- Peter Highness er en god hest. Der findes en hel del udvikling tilbage i den. Det er en hest til de længere distancer, for den er mere stærk end hurtig. Den går fortsat med sko og gummiboots. Så er der findes flere veksler tilbage, siger Oskar Kylin Blom.

- Senest kørte jeg på sikkerheden i begyndelsen, for jeg så muligheden for at overtage fronten. Siden trak jeg tempoet ned midt i løb, inden jeg skruede op for tempoet på sidste omgang. Den vandt med kræfter i behold, siger træneren.

Onsdagens V86-omgang deles mellem Jägersro og Solvalla. Den krydres med en jackpot, hvor en enlig spiller med otte rigtige kan tage ni millioner kroner. Peter Highness er i skrivende stund kneben favorit i sjette afdeling. Den har spor fire i første volte, og distancen er 3140 meter.

- Der er en god chance for, at den får spids. De som er indvendigt for os, bør have respekt for hesten. Jeg tror ikke, at de vil have os til at sidde udvendigt, for det bliver for hårdt for dem. Fra spids vil hesten sælge sig dyrt. Den bliver svær at slå.