Jackpotrunde: 32 millioner tll syverne

V75-1: 6 (7-3)

V75-2: 9-2-3-4-1-7

V75-3: 2 (9-7)

V75-4: 6-3-14-1

V75-5: 9-2-4-6

V75-6: 1 (6-2)

V75-7: 1-14-6-13-4

Dagens fidus: Hidden Assets (9 i V75-2) har virket meget overbevisende i sine hidtidige tre starter i år. Senest blev det lidt forkert for den, men jeg synes det lignede en hest med kræfter i behold, der kom i mål. Startspor ni kunne være bedre, men jeg synes der er flere heste, der vil sætte tempo på løbet, så med lidt lykke og lidt held, så kommer den billigt frem. Dagens sikre: Love No Pain (2 i V75-3) bliver kun bedre og bedre. Jeg tror Jorma Kontio satser på at få føringen tidligt og bliver der løbet ud.

Nederst i artiklen har den svenske travnyhedstjeneste Kanal 75 samlet de vigtigste udstyrsændringer til lørdagens V75-løb. (Faktaboksen er på svensk)

Lørdag er der jackpot i V75-spillerne. De spillere, der rammer syv rigtige i hestespillet skal dele 32 millioner kroner.

En af de heste, som spillerne virkelig skal holde øje med er Backegubben.

- Den føles som en atombombe. Den føles rigtig, rigtig god. Der er tryk i linerne, når jeg kører med den.

Sådan siger træner kog kusken inden løbene på Bergsåker-banen i Nordsverige.

Sidste år vandt den fem af 12 løb, og den viste topform på samme tid af året som nu, hvor den tog tre sejre i træk. Blandt anden vandt den for et år siden 20. marts på Bergsåker-banen.

Backegubben er seks år og blev firer i årsdebuten sidst i januar.

- Jeg var tilfreds med den. Den var lidt tung i benene, men den kom fra en halsoperation og gik fint indtil mål. Den fik fin luft undervejs og alt fungerede, som det skulle.

Hesten har været meldt til start siden, men udgik på grund af en hovbyld.

Backegubben starter lørdag med 20 meters tillæg.

- Jeg tror, at den går et rigtig godt løb, og så må vi se, om det rækker hele vejen. Det lader jeg være usagt. Jeg er også glad, hvis han går et godt løb og bliver tre og fire. Bare at han fungerer.

Opdateret 20. marts kl. 20.40

V75-6: 1 Coogan 69%

V75-3: 2 Love No Pain 67%

V75-5: 9 Merritt 43% Udgåede heste

Opdateret 20. marts 20.40

V75-1: 8

V75-3: 1

V75-5: 5