Jagter sejren i Europas største sprinterløb

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – SØNDAG 30. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 8 (6-5)

V75-2: 1-4-6-8

V75-3: 3-5-6-8

V75-4: 6-7-4-5-9

V75-5: 2-1-4

V75-6: 4 (3-8)

V75-7: 8-10-4

360 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

Finnen Timo Nurmos har vundet det meste. Men aldrig Elitloppet.

Søndag har han chancen med opkomlingen Seismic Wave.

- Jeg har trænet heste hele livet, og derfor ved jeg, når en hest har kapacitet til sådan et løb. Vi har sigtet efter Elitloppet hele vinteren, siger træneren fra værtsbanen Solvalla i Stockholm.

Seismic Wave kan overraske i Elitloppet søndag. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Timo Nurmos opdagede Seismic Wave (V75-3) i efteråret 2018. Han var egentlig i amerikanske Lexington for at kigge på ungheste. På den legendariske The Red Mile-banen bankede hesten rundt i vindertiden 1.08,5 - og tangerede dermed verdensrekorden for tre årige vallaker på en milebane.

- Jeg gik direkte ned i stalden og spurgte, om hesten var til salg. Det er de ofte dervore om efteråret i treårssæsonen. Men de ville ikke sælge. Siden ændrede de mening, og det var herligt, da handlen gik i hus, siger Timo Nurmos.

Der gik et helt år, inden Seismic Wave debuterede i Sverige. Den gik direkte ud og vandt. I Elitloppet-weekenden vandt den bronzedivisionens finale, og totalt har den vundet 10 af 14 løb, siden den krydsede Atlanten.

Efter løbet kom den sig så hurtigt, at den dårligt pustede, da den nåede stalden

- Først i vinter begyndte den at blive rigtig fin i kroppen. Det tog noget tid for den at passe ind i vores måde at gøre det på. Den gik ikke så mange løb i USA - men nu har den fået rutinen og er blevet mentalt stærkere.

Seminfinale 1: 1 Vivid Wise As - Italien - Alder: 7 år - Træner: Alessandro Gocciadoro, Italien - Kusk: Alessandro Gocciadoro - Rekord: 1.08,6 - Præmiesum: 11.380.332 sv. kroner - Sejrsprocent: 39 - Største sejr: Criterium de Vitesse, Cagnes-sur-Mer 2020 & 2021. Foto: Lena Emmoth Semifinale 1: 2 Moni Viking - Norge - Alder: 8 år - Træner: Björn Goop, Sverige - Kusk: Björn Goop Rekord: 1.09,4 Præmiesum: 7.323.348 sv. kroner Sejrsprocent: 28 Største sejr: Åby Stora Pris 2020. Foto: TR Media / Malin Albinsson Semifinale 1: 3 Milliondollarrhyme - Sverige Alder: 7 år - Træner: Fredrik B Larsson, Sverige - Kusk: Fredrik B Larsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 4.926.306 sv. kroner - Sejrsprocent: 25 - Største sejr: Svenskt Mesterskab 2019. Foto: Tr Bild Semifinale 1: 4 Aetos Kronos - USA Alder: 5 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Magnus A Djuse - Rekord: 1.10,0 - Præmiesum: 8.869.262 sv. kroner - Sejrsprocent: 41 - Største sejr: Konung Gustaf V:s Pokal, Åby 2020. Foto: TR Media Semifinale 1: 5 Hickothepooh - Norge - Alder: 9 år - Træner: Trond Anderssen, Norge - Kusk: Vidar Hop - Rekord: 1.09,9 - Præmiesum: 3.156.053 sv. kroner - Sejrsprocent: 26 - Største sejr: Finlandia-Ajo, Vermo 2021. Foto: TR Media / Lena Emmoth Semifinale 1: 6 Bahia Quesnot - Frankrig - Alder: 10 år - Træner: Junior Guelpa, Frankrig - Kusk: Junior Guelpa - Rekord: 1.08,7 - Præmiesum: 16.123.106 sv. kroner - Sejrsprocent: 10 - Største sejr: Prix de Cornulier 2021. Foto: TR Media Semifinale 1: 7 Cyber Lane - Sverige - Alder: 8 år - Træner: Johan Untersteiner, Sverige - Kusk: Johan Untersteiner - Rekord: 1.09,7 - Præmiesum: 13.328.395 sv. kroner - Sejrsprocent: 53 - Største sejr: Svenskt Travderby, Copenhagen Cup. Foto: TR Media Semfinale 1: 8 Don Fanucci Zet - Sverige Alder: 5 år - Træner: Daniel Redén, Sverige - Kusk: Örjan Kihlström - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 5.288.500 sv. kroner - Sejrsprocent: 60 - Største sejr: Sprintermästaren, Halmstad 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 1 Cokstile - Italien - Alder: 8 år Træner: Mattia Orlando, Italien - Kusk: Vincenzo Gallo - Rekord: 1.09,4 - Præmiesum: 10.217-372 sv. kroner - Sejrsprocent: 42 - Største sejr: Elitloppet, Solvalla 2020. Foto: TR Media Seminfinale 2: 2 Heavy Sound - Sverige - Alder: 9 år - Træner: Daniel Redén, Solvalla - Kusk: Kenneth Haugstad - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 8.151.214 sv. kroner - Sejrsprocent: 45 - Største sejr: E3, Gävle 2015. Foto: TR Media Seminfinale 2: 3 Seismic Wave - Sverige - Alder: 6 år - Træner: Timo Nurmos, Sverige - Kusk: Claes Sjöström - Rekord: 1.08,5 - Præmiesum: 1.717.155 sv. kroner - Sejrsprocent: 54 - Største sejr: Svenska Travligan klass I-final, Solvalla 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 4 Gelati Cut - Frankrig Alder: 5 år - Træner: Romain Christian Larue, Frankrig - Kusk: Gabriele Gelormini - Rekord: 1.11,1 - Præmiesum: 5.250.668 sv. kroner - Sejrsprocent: 21 - Største sejr: Prix Ovide Moulinet, Vincennes 2021. Foto: Gerard Forni Semifinale 2: 5 Gareth Boko - Holland - Alder: 8 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Mats E Djuse - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 4.855.040 sv. kroner - Sejrsprocent: 36 - Største sejr: Svensk Opdrætningsløb. Foto: Malin Albinsson/TR Bild Semifinale 2: 6 Ecurie D. - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Frode Hamre, Norge - Kusk: Ulf Ohlsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 3.358.245 sv. kroner - Sejrsprocent: 79 - Største sejr: EM for treårige, Vermo 2019. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild Semifinale 2: 7 Click Bait - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Stefan Melander, Sverige - Kusk: Per Lennartsson - Rekord: 1.09,5 - Præmiesumr: 2.251.200 sv. kroner - Sejrsprocent: 24 - Største sejr: Hertigen av Värmland, Prins Carl Philips Jubileumspokal, Färjestad 2021 . Foto: Lena Emmoth/TR Bild Semifinale 2: 8 Very Kronos - Sverige - Alder: 7 år - Træner: Svante Båth, Sverige - Kusk: Erik Adielsson - Rekord: 1.10,9 - Præmiesum: 4.630.059 sv. kroner - Sejrsprocent: 51 - Største sejr: Svensk Mesterskab 2020. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Efter at have årsdebuteret med sejr i Sølvdivisionen var Seismic Wave ude mod eliten i Meadow Roads løb for to uger siden. Der leverede den en mægtig slutrunde fra bagerst i feltet og skar mållinjen som toer.

- Den mødte god heste, og den viste, at den hører hjemme i det selskab. Og efter løbet kom den sig så hurtigt, at den dårligt pustede, da den nåede stalden. Det virker virkelig godt, og vi håber, at den når finalen søndag.

Timo Nurmos har været med i i Elitloppet tidligere og har vundet semifianler med både Sahara Dynamite og Readly Express. Naturligtvis vil han gerne gå hele vejen.

TRAVSNAK Sådan spiller man V75 I V75-spillet, der af mange bliver kaldt for verdens bedste vidensspil, skal man finde vinderne af syv travløb. Gevinst: Der er gevinst til rækker med fem, seks og syv rigtige. Pris: Det koster 50 øre pr. kombination at spille med. Man finder antallet af kombination ved at gange antallet af garderinger i hver af de syv afdelinger med hinanden. Indeholder ens kupon eksempelvis to løb med kun en hest i hver, to løb med to heste, et løb med tre heste og to løb med fem heste, bliver udregningen således: 1 x 1 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5 x 50 øre = 150 kroner. Lynspil: Man kan også spille lynspil. Så oplyser man blot, hvor meget spillet maksimum må koste, og så laver Dantoto eller Derby25 en kupon for spilleren, med vægt mellem favoritter og overraskelser, og sådanne kuponer har tidligere givet store gevinster. Vis mere Vis mindre

- Jeg har været med i alle store løb og vundet næste alt - undtaget Elitloppet. Jeg håber, at den sejr også kommer, men jeg melder ikke heste med i nogle løb for min egen skyld. Jeg sætter mål for hestene. Eksempelvis er Seismic Waves mål Elitloppet - det er ikke mit mål.

- Jeg er tilfreds med min karriere. Jeg har fået så meget, selv om jeg aldrig har vundet Elitloppet. Jeg er tilfreds.

Seismic Wave skal køres af Claes Sjöström. Og det er ligesom hesten også kuskens første start i Elitloppet.

- Det bliver ikke kuskens sidste. Jeg synes, at det er en ret god kusk, siger Timo Nurmos.

Hvad taktikken bliver fra spor tre, vil finnen ikke røbe. Men han har en vigtig besked til kusken:

- Hvis jeg siger noget til Claes inden løbet, siger jeg: Forsøg at nyde det!

