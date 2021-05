Jeg bandede, da jeg så lodtrækningen

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA – SØNDAG 30. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 8 (6-5)

V75-2: 1-4-6-8

V75-3: 3-5-6-8

V75-4: 6-7-4-5-9

V75-5: 2-1-4

V75-6: 4 (3-8)

V75-7: 8-10-4

360 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Vis mindre

Don Fanucci Zet var spilleselskabernes favorit til at vinde Elitloppet 2021 - men da der blev trukket lod om startsporene til søndagens to semifinaler, fik hesten et mareridtsspor.

Der stod nemlig et otte-tal - og dermed en placering yderst på startbilens vinge. Herfra er man nærmest nødt til at sætte sig bagerst i feltet - og i et sprinterløb kan det være umuligt at komme frem til en af de fire finalepladser.

Ydermere bliver startsporene i finalen fordelt efter placeringerne i semifinaler, så ved en fjerdeplads i semifinaler er valget som regel spor syv eller otte. Igen en umulig opgave.

Kusken Örjan Kihlström var da heller ikke glad, da han så lodtrækningen til semifinaler på tv.

- Jeg bandede, lige da jeg så det, men to sekunder efter kom jeg på andre tanker. Nogen skal jo have spor otte, men jeg håbede selvfølgelig på et andet spor, siger kusken i et stort interview til Trav365.

Sidste år var ôrjan Kihlström først på målstregen i Elitloppet med Propulsion. Den blev senere frataget sejren. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Han peger nu ikke længere på sin egen hest som favorit til at tage sejren i finalen søndag først på aftenen.

- Vivid Wise As. Den har været med i verdenseliten i et stykke tid, og det er min forhåndsfavorit. Den har fået et godt startspor, siger han i interviewet.

Se de 16 deltagere i Elitloppet 2021 - artiklen fortsætter under præsentationen

Elitloppet 2021 - de 16 deltagere

Fuld skærm

Seminfinale 1: 1 Vivid Wise As - Italien - Alder: 7 år - Træner: Alessandro Gocciadoro, Italien - Kusk: Alessandro Gocciadoro - Rekord: 1.08,6 - Præmiesum: 11.380.332 sv. kroner - Sejrsprocent: 39 - Største sejr: Criterium de Vitesse, Cagnes-sur-Mer 2020 & 2021. Foto: Lena Emmoth Semifinale 1: 2 Moni Viking - Norge - Alder: 8 år - Træner: Björn Goop, Sverige - Kusk: Björn Goop Rekord: 1.09,4 Præmiesum: 7.323.348 sv. kroner Sejrsprocent: 28 Største sejr: Åby Stora Pris 2020. Foto: TR Media / Malin Albinsson Semifinale 1: 3 Milliondollarrhyme - Sverige Alder: 7 år - Træner: Fredrik B Larsson, Sverige - Kusk: Fredrik B Larsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 4.926.306 sv. kroner - Sejrsprocent: 25 - Største sejr: Svenskt Mesterskab 2019. Foto: Tr Bild Semifinale 1: 4 Aetos Kronos - USA Alder: 5 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Magnus A Djuse - Rekord: 1.10,0 - Præmiesum: 8.869.262 sv. kroner - Sejrsprocent: 41 - Største sejr: Konung Gustaf V:s Pokal, Åby 2020. Foto: TR Media Semifinale 1: 5 Hickothepooh - Norge - Alder: 9 år - Træner: Trond Anderssen, Norge - Kusk: Vidar Hop - Rekord: 1.09,9 - Præmiesum: 3.156.053 sv. kroner - Sejrsprocent: 26 - Største sejr: Finlandia-Ajo, Vermo 2021. Foto: TR Media / Lena Emmoth Semifinale 1: 6 Bahia Quesnot - Frankrig - Alder: 10 år - Træner: Junior Guelpa, Frankrig - Kusk: Junior Guelpa - Rekord: 1.08,7 - Præmiesum: 16.123.106 sv. kroner - Sejrsprocent: 10 - Største sejr: Prix de Cornulier 2021. Foto: TR Media Semifinale 1: 7 Cyber Lane - Sverige - Alder: 8 år - Træner: Johan Untersteiner, Sverige - Kusk: Johan Untersteiner - Rekord: 1.09,7 - Præmiesum: 13.328.395 sv. kroner - Sejrsprocent: 53 - Største sejr: Svenskt Travderby, Copenhagen Cup. Foto: TR Media Semfinale 1: 8 Don Fanucci Zet - Sverige Alder: 5 år - Træner: Daniel Redén, Sverige - Kusk: Örjan Kihlström - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 5.288.500 sv. kroner - Sejrsprocent: 60 - Største sejr: Sprintermästaren, Halmstad 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 1 Cokstile - Italien - Alder: 8 år Træner: Mattia Orlando, Italien - Kusk: Vincenzo Gallo - Rekord: 1.09,4 - Præmiesum: 10.217-372 sv. kroner - Sejrsprocent: 42 - Største sejr: Elitloppet, Solvalla 2020. Foto: TR Media Seminfinale 2: 2 Heavy Sound - Sverige - Alder: 9 år - Træner: Daniel Redén, Solvalla - Kusk: Kenneth Haugstad - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 8.151.214 sv. kroner - Sejrsprocent: 45 - Største sejr: E3, Gävle 2015. Foto: TR Media Seminfinale 2: 3 Seismic Wave - Sverige - Alder: 6 år - Træner: Timo Nurmos, Sverige - Kusk: Claes Sjöström - Rekord: 1.08,5 - Præmiesum: 1.717.155 sv. kroner - Sejrsprocent: 54 - Største sejr: Svenska Travligan klass I-final, Solvalla 2020. Foto: TR Media Semifinale 2: 4 Gelati Cut - Frankrig Alder: 5 år - Træner: Romain Christian Larue, Frankrig - Kusk: Gabriele Gelormini - Rekord: 1.11,1 - Præmiesum: 5.250.668 sv. kroner - Sejrsprocent: 21 - Største sejr: Prix Ovide Moulinet, Vincennes 2021. Foto: Gerard Forni Semifinale 2: 5 Gareth Boko - Holland - Alder: 8 år - Træner: Jerry Riordan, Sverige - Kusk: Mats E Djuse - Rekord: 1.09,6 - Præmiesum: 4.855.040 sv. kroner - Sejrsprocent: 36 - Største sejr: Svensk Opdrætningsløb. Foto: Malin Albinsson/TR Bild Semifinale 2: 6 Ecurie D. - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Frode Hamre, Norge - Kusk: Ulf Ohlsson - Rekord: 1.09,2 - Præmiesum: 3.358.245 sv. kroner - Sejrsprocent: 79 - Største sejr: EM for treårige, Vermo 2019. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild Semifinale 2: 7 Click Bait - Sverige - Alder: 5 år - Træner: Stefan Melander, Sverige - Kusk: Per Lennartsson - Rekord: 1.09,5 - Præmiesumr: 2.251.200 sv. kroner - Sejrsprocent: 24 - Største sejr: Hertigen av Värmland, Prins Carl Philips Jubileumspokal, Färjestad 2021 . Foto: Lena Emmoth/TR Bild Semifinale 2: 8 Very Kronos - Sverige - Alder: 7 år - Træner: Svante Båth, Sverige - Kusk: Erik Adielsson - Rekord: 1.10,9 - Præmiesum: 4.630.059 sv. kroner - Sejrsprocent: 51 - Største sejr: Svensk Mesterskab 2020. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Vinderrecepten for Don Fanucci Zet bliver at fjerne alle overflødige gram udstyr på benene. Blandt andet ryger hestens gummiboots.

- De vejer ikke ret meget, men det er de små marginaler, der tæller i disse løb. De gram kan betyder, at vi kvalificerer til finalen - eller at vi slutter etter i stedet for toer i finalen.

Ekstra Bladet har også skrevet om hesten Wild Love, der er med i lørdagens V75-spil.