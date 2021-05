Jernlady jagter en million

Drømmen om at have en travhest, der kan være med i den hårde franske elite, bliver bare en drøm for de fleste. Men for Bengt Simberg, 72 år, er det virkelighed.

Eventyret er gået over al forventning, og Wild Love har vundet tre sejre i 12 starter - og derved tjent en million svenske kroner. Totalt i karrieren har den syvårige hoppe vundet 3,6 millioner svenske kroner.

- Jeg havde det på fornemmelsen, at Wild Love ville passe godt til fransk travsport, og det fik jeg ret i.

Hærdet i Frankrig

Wild Love har startet flittigt i Frankrig, og hoppe har gjort det godt i stort set hver eneste start - og ofte mod hårdeste modstand.

- Hun har gået flere gode løb, men underligt gik den nok bedst i seneste løb, hvor den blev diskvalificeret. Den var en dårlig bane, og Wild Love trak læsset i fronten og blev slået af en hest, der sad i læ undervejs. For at vinde i Frankrig skal hesten være god, og den har virkelig udviklet sig hele tiden.

Hvis alt går vores vej, kan den være med i afgørelsen

Nu er Wild Love tilbage i Sverige - og den skal starte i den store Elitloppet-weekend på Solvalla-banen. Det bliver i lørdagens store V75-spil, hvor den skal ud i Harpers Hanovers løb - en legendarisk langdistance-løb, der traditionen tro afrunder millionspillet - i løbet er der også millioner på spil. Der er nemlig en svensk million til vinderhesten.

TRAVSNAK: V75 V75-spillet er flagskibet blandt travspil i Norden. Her kan danskere hver lørdag spille med i det store svenske spil, hvor der minimum er 18 millioner i syverpuljen. Der er gevinster til de spillere, der rammer syv, seks og fem rigtige i de syv travløb. Vis mere Vis mindre

- Det var meningen, at den skulle være med i Hoppeeliten, men der var der ikke plads til den. Nu valgte vi i stedet Harper Hanovers løb - og det bliver en udfordring.

- Hoppen er stærk, og har mødt hingste og vallaker hele tiden i Frankrig. Den har udviklet sig, og selv om det er et hårdt løb, tror jeg, at den kan være med. Hvis alt går vores vej, kan den være med i afgørelsen.

Se præsentationen af de 16 deltagere i Elitloppet - Europas største sprinterløb - søndag herunder:

Elitloppet 2021 - de 16 deltagere

