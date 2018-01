Joachim Fischer åbner ny tv-kanal

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG 5. JANUAR

V5 - spilstop kl. 16.07

V5-1: 1-9-5-6

V5-2: 2-9-4-7

V5-3: 9-5-8-1

V5-4: 3

V5-5: 8

64 kroner

Dagens fidus: Abild Grand (9 i V5-3) er som oftest med blandt de tre første, når den starter. Startsporet kunne være bedre, men hvis kusken Birger Jørgensen får held til at placere hesten fremme, når feltet kommer ind i opløbet, tror jeg den runder mange Vis mere Luk

Badmintonstjernen Joachim Fischer er inviteret i studiet, når Dansk Hestevæddeløbs nye tv-kanal har premiere fredag eftermiddag.

Der er travløb i Aalborg, og tv-kanalen ruller et stort setup ud.

OL- og VM-medajlevinderen har udover evnerne med ketsjer og fjerbold, også er stort kendskab til trav- og galopsporten.

- Jeg har som mange andre en stor interesse for hestesporten. Jeg vil være med til øge kendskabet til denne, så jeg ser frem til at være med i Fast Track-studiet fredag eftermiddag, siger Joachim Fischer.

Øget fokus på danske løb

Carsten Rabjerg står i spidsen for produktionen.

- I forhold til tidligere travproduktioner vil vi have en øget fokus på de danske løb, siger han.

Det betyder, at udsendelsen begynder 15-20 minutter før 1. løb - og der sendes uafbrudt indtil totalisatorresultatet for sidste løb udkommer.

- På den danske kanal kommer der kun danske løb. Men vi har også en mix-kanal, hvis man gerne vil følge med i svenske løb, når der køres samtidig, siger Carsten Rabjerg.

I premiere-weekenden, hvor der også er løb i Aarhus lørdag aften og i Odense søndag eftermiddag, har tv-stationen sat fuld skrue.

Storløbs-setup

Camilia Soltani, der tidligere har været vært på Ekstra Bladet-tv, har hver dag en gæst i studiet.

På banen vil der være en speaker, en spilekspert og en staldrapporter. I Aalborg varetages de tre opgaver af Carsten Rabjerg, Vagn Hornum og Palle Vennekilde.

- Det er det setup, som vi bruger på 30-35 storløbsdage henover året. På de almindelige løbsdage er der ikke en staldrapporter med, men de dage vi bruger den funktion, der bliver sendingen ekstra lækker, siger Carsten Rabjerg.

- Vi glæder os til at øge den redaktionelle dækning. Det skal give en markant forbedring for seerne, der får muligheden for at følge mere med. Vi har også i denne uge haft rapportere ude for at lave indslag, som vi kan køre ind i mellem løbene, siger Carsten Rabjerg.

Udsendelsen fredag begynder kl. 15.25. Den nye tv-kanal er webbaseret, og den kan ses her.

Første udgave af Derbybarometeret

Årets profil: Nu kan de ikke sige, at jeg er for gammel