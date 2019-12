Julejackpot: 1,8 millioner uddeles i Skive

SKIVE TIRSDAG 24. DECEMBER

V64 – Spilstop kl. 12.00

V64-1: 6

V64-2: 2

V64-3: 4-6-9-3-5

V64-4: 9-3

V64-5: 1-2-3-5

V64-6: 2

40 kroner

V4 – Spilstop kl. 12.38

V4-1: 4-6-9-3-5

V4-2: 9-3

V4-3: 1-2-3-5

V4-4: 2

80 kroner

Dagens fidus: Cæsar P P (3 i V64-5 og V4-3) synes jeg gik et o.k. løb senest på trods af galop undervejs. Undgår den fejl her, tror jeg den ender langt fremme.

Dagens sikre: Callum (2 i V64-6 og V4-4) har fået et godt startspor og vil sikkert tage føringen og derfra sælge sig så dyrt som muligt.