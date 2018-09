Kan vinde millioner: Så er lommepengene hjemme

Se hestens kusk Steen Juul fortælle om sine forventninger til det svenske storløb herover

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA LØRDAG 29. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6

V75-2: 4

V75-3: 3-4-2-1

V75-4: 4-1-5-12-11-9

V75-5: 4

V75-6: 15-11-13-7-9

V75-7: 2-1-6

180 kroner Weekendens glemte

Hungarian Hotwax (7 i V75-4) kommer med tre sejre i træk. Hesten viser rigtig god form, og selv om den nu møder bedre heste end tidligere, tror jeg, den ender langt fremme. Startsporet trækker dog ned. Weekendens sikre

Toddler (4 i V75-5) en en god hest, der har fået et o.k. startspor. Kusken Marc Elias kan næsten selv bestemme oplægget, da hesten er en hård type, der tåler at bestille noget undervejs. Vis mere Luk

Staro McMillan og dens træner Søren Kolberg kan søndag blive historiske. Ikke siden 1928 har en dansktrænet travhest vundet Sveriges største løb for de treårige heste, og selv om Staro McMillan ikke tilhører de absolutte favoritter, har den reel vinderchance.

Det er den talentfulde treårings ejer og træner helt overbevist om.

- Når jeg sidder i sofaen om aftenen, tager jeg indimellem computeren frem og ser alle udtagelsesløbene igennem. Jeg synes, at når jeg ser helt objektivt på det, har jeg en af de fem-seks heste der kan vinde løbet, siger Søren Kolberg til danskhv.dk.

- Med tanke på det hårde løb han fik, overrasker det mig, at han holdt så godt ved. Han beviste over for os allesammen, at han er noget helt ekstraordinært.

Og skulle det lykkes at vinde førstepræmien på 4 millioner svenske kroner?

- Ja, så er der lommepenge til resten af året, lyder det humoristisk fra Kolberg.

