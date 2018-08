Karin Salling kan skrive Derbyhistorie

Vinder King David Galopderbyet søndag eftermiddag er det første gang i en årrække, at en hesteejer vinder det store løb to år i træk

Det har været med pil op ad for kometen Marc Stott, siden han for fem år siden indledte sin galoptrænerkarriere. En lang række storløb er blevet vundet i den korte men flotte trænerkarriere. På søndag jagtes endnu et mål, nemlig karrierens første derbysejr.

Træneren med base på Jydsk Væddeløbsbane har søndag to deltagere med i Dansk Derby 2018, hvor der dystes om en præmiesum på 800.000 kroner, og Stotts heste er de to højest handicappede i feltet.

De fleste eksperter peger på King David som Marc Stotts og feltets bedste hest.

Den har vundet seks ud af syv starter og indløbet omkring 800.000 kroner.

I år har den imponeret stort ved at vinde Jydsk Derby på hjemmebanen i sikker stil, og senest blev det til flot sejr i Jockeyklubbens 2000 Guineas på Bro Park.

Marc Stott tror da også meget på sin hest:

- De andre skal være rigtig, rigtig gode for at give ham modstand,

- Det vil være det største med en derbysejr. Jeg har kun været træner i fem år. Vores rytter Oliver Wilson jagter også sin første derbysejr, så det vil være stort for os begge.

Salling har vundet derbyet to gange tidligere

King Davids ejer er Karin Salling, som er enke efter storkøbmand Herman Salling og næstformand i Salling Fondene. Samtidig er hun mangeårig hesteejer og har vundet dansk derby to gange. Senest i 2017 med Sir Herman, som dog blev trænet af Søren Jensen

- Hvis det lykkes, så tror jeg Karin vil være den første ejer siden starten af 1900-tallet, der vinder derby to år i træk, siger en optimistisk og spændt Marc Stott.