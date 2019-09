Klar til revanche: Jeg kan køre offensivt

EKSTRA BLADET VISER TRAV FRA AALBORG FRA LØRDAG KL. 12.00 - find signalet på ekstrabladet.dk/trav

Det er i denne weekend, at vinderne af Hoppederbyet og Dansk Trav Derby skal bevise, at de var de rigtige vindere.

I et dobbeltarrangement på væddeløbsbanen i Aalborg er der revancheopgør lørdag gælder det hopperne. For tre uger siden løb Dream Girl med æresdækken og laurbærkransen - nu jagter de andre revanche.

Den hest, der var klart tættest på vinderen, var Dusty Shadow. Jeppe Juel tørster efter revanche mod Team Lundens hest.

- Jeg føler, at Dusty Shadow er den af de bedste i årgangen. Vi havde bare stolpe ud i Hoppederbyet, forklarer træneren til Ekstra Bladet.

- Hoppen præsterede på topniveau, den havde en rigtig fin spurt, men blandet andet kom den til at sidde bag en på dagen svag hest. Vi kunne ikke angribe tidligere, for der blev kørt rigtig stærkt undervejs. Var jeg gået frem i det tempo, så havde jeg været en dårlig kusk. Samtidig fik Nicolaj Andersen et drømmeløb. Han var mirakuløst heldig den dag, og det afgjorde løbet, siger Jeppe Juel.

Derby-Nicolaj er damernes ven

- Jeg er sikker på, at hvis Hoppederbyet blev kørt ti gange, så ville Dusty Shadow vinde otte eller ni gange. Dusty Shadow kom fint fra start, og den sad fint til i løbet, men da den skulle trækkes fremad, var der ingenting i Thomas Uhrbers hest Delicious One.

- Nu gælder det om at kigge fremad. Mange ville græde over startspor 10, men jeg kan egentlig godt lide spor ni og ti. Der kommer man ikke ud i en idiot-køring fra start, og jeg har en hest, som kan tåle at blive sendt frem, hvis der ikke kommer nok tempo på løbet, siger Jeppe Juel.

- Dusty Shadow føles mindst ligeså god som til hoppederbyet, og får vi lige lidt held undervejs, så er vi med på målfotoet. Spørgsmålet bliver, som det bliver som nummer et, to eller tre, siger Jeppe Juel.

Den sejrsvante kusk kalder køreturen med Dusty Shadow for sin største chance i Aalborg Store Pris-weekenden.

- Lidt atypisk har jeg ikke en travl weekend. Søndag har de næststørste chancer med Barolo og Darius Boko, siger Jeppe Juel.

