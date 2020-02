Kongen skal køres offensivt

Verdens bedste koldblodstraver får 20 meters tillæg lørdag i V75-løbene på Bergsåker.

10-årige Odd Herakles glimrede i årsdebuten i Norge for tre uger siden, og spørgsmålet er, hvilken taktik, der skal bruges lørdag.

- Jeg tror, at den tidligt i lbøet sidder i spidsen af feltet, siger træner Lars O. Romtveit overraskende.

Kusken Tom Erik Solberg har 12 heste foran sig, når han starter den femfoldige millionær i V75-2.

Hesten er starthurtig, og det er en egenskab, der skal udnyttes.

Træneren Lars O. Romtveit er tilfreds med hestens form.

- Jeg synes, at forudsætnigner med 12 heste i forreste volte og bare tre i Odd Herakles' ser gode ud. Det bør give hesten en god start, siger Romtveit.

- Han er bedst i spids, og jeg tror, at kusken gør sit for at få den der, så den kan styre løbet. Det er selvfølgelig et minus, at den ikke kan gå uden sko. Men det er mest optimalt for heste, at trave uden.

- Hesten kommer med fin form til Bergsåker. Ikke den bedste form, men den virker strålende i træningen. Den har to speed i et løb. En, der kan bruges tidligt, og en til slutningen af løbet. For mig er ligner det en stor sejrschance.