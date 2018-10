Kriteriumsvinderen satser på Danmark

For andet i år træk vandt familien Untersteiner Danmarks største treårsløb – i år var det faderen, der ikke vil stå tilbage for sønnens sejr i fjor

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Travtrænerne Untersteiner fra Halmstad-banen er ved at opbygge patent på sejren i Dansk Trav Kriterium.

Søndag kopierede faderen Peter Untersteiner sønnen Johans triumf med Cuba Libre Ice fra sidste år. Nu hed vinder hesten Diamondwind.

- Jeg vil ikke stå tilbage for min søn, sagde Peter Untersteiner i vindercirklen på Charlottenlund Travbane.

Efter ærsrunden fortalte han til Ekstra Bladet, at det var med nød og næppe, at sejren kom i hus.

- Den var helt tømt for kræfter i mål. Men vi fik også tryk tre gange.

Peter Untersteiner henviste til, at han måtte bruge hesten tre gange. Først i åbningen. Derefter kom Donypaytheferryman frem, og da Birger Jørgensen krøb ned bag førerhesten, gik Rene Kjær frem med Donatelo Garbo.

Ingen af gangene gav den svenske stortræner sig.

Peter Untersteiner og Diamondwind vandt Dansk Trav Kriterium 2018. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg troede på min hest, og jeg havde sat mig for, at den ikke skulle gå i mål med kræfter i behold, så ville jeg hellere blive slået, sagde Peter Untersteiner.

Han kommer i øvrigt ikke til at kopiere sønnens derbysæson med Cuba Libre Ice, der efter Kriteriums-sejren sidste år overvintrede som derbyfavorit. Johan startede den i hårdere svensk konkurrence, men det udløste ikke en derbysejr.

- Diamondwind er en helt anden type hest. Vi kommer i de danske årgangsløb til næste år. Den har vist, at den ikke kan matche de svenske treåringer. Derfor bliver det danske løb, sagde Peter Untersteiner.

Dumbo fløj frem

Toer i mål var Dumbo.

- Helvede også…

Sådan sagde kusken Jeppe Juel til kæresten Sarah lige efter løbet. Men han havde samtidig et stort smil på læben.

- Midt i opløbet, der troede jeg på det, for Diamondwind havde fået et hårdt løb. Men Dumbo går hele vejen ind i målet, og den får et perfekt løb.

Aalborg-træneren blev også toer i Dansk Trav Derby for lidt over en måned siden. Det nederlag piner ham endnu.

- Jeg er ikke så ærgerlig over det her. Dumbo stod til odds 20, og den får rigtig mange penge med hjem. Vi er lykkelige for den her andenplads, sagde Jeppe Juel til Ekstra Bladet.

Vendepunktet for Færgemanden

I vinter var det Peter Rudbecks Dontpaytheferryman, der årgangens stjerne. Sejrene er ikke kommet væltet i år. I Dansk Trav Kriterium blev det til en tredjeplads, for Birger Jørgensen kunne ikke finde angrebsplads i opløbet.

- Jeg ærgrer mig selvfølgelig. Hesten gik brandgodt, men den kunne ikke komme til. Var der blevet plads, så tror jeg, at den havde vundet let.

- Selvfølgelig vil vi helst vinde de her løb, men omvendt er jeg glad for hestens præstation. For mig så det her ud til at være vendepunktet.

Vindertiden for Diamondwind var 1.15,3 og ejerne Ole Madsen m.fl. modtager 310.000 kroner for sejren.