Lidt spænding tirsdag aften

AXEVALLA TIRSDAG 14. APRIL.

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 6-8

V64-2: 2-1-11-10-8-7

V64-3: 6 (5-3)

V64-4: 12-9-1-14

V64-5: 5-4-8

V64-6: 3 (9-1)

144 kroner

Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Lyssum (1 i V64-2) løber altid med frem og er stabil som få. Startsporet her er perfekt. Et rygløb frem til opløbet, så tager den mange ned til slut over Axevallas lange opløb.

Dagens sikre: Alaska Kronos (6 i V64-3) ligner en hest til årgangsløbene i Sverige, og senest vandt den en fin sejre. Jeg synes den havde meget sparet til slut og har svært ved at se den slået.