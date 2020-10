Målfotoafgørelse: Mule ved mule

Se Grand Circle 4-års Championat herover

SKIVE (Ekstra Bladet): Derbyvinderen Extreme så ud til at vinde derbyrevanchen søndag eftermiddag i Skive.

Steen Juul havde tilsyneladende alt under kontrol - men helt ude i yderbanen kom Emoji susende - og netop på målstregen sneg Flemming Jensen sin hests mule forbi konkurrentens.

Det var et comeback a la Vejle Boldklub mod Lyngby lidt over 100 kilometer mod syd.

For da der manglede 800 meter af løbet, så det sort ud for Flemming Jensen. Steen Juul satte tempo på førende Extreme - den stak af fra feltet - og imens lå Emoji lukket håbløst inde.

- Bent Svendsens Elegant C N blev træt og faldt tilbage, men på det tidspunkt øjnede jeg kun andenpladsen, for Extreme var langt foran. Midt i opløbet kunne jeg se, at vi tog gevaldigt ind, og det var ikke mere end lige på målstregen, at vi kom forbi, sagde Flemming Jensen efter løbet.

Comeback i sulkyen

Steen Juul gjorde comeback efter en kort skadespause - og det blev altså med et knebent nederlag.

- Det var en kuskefejl. Jeg troede, at det gik. Jeg ville gerne have haft, at Extreme havde fået lidt selskab i opløbet. Jeg skulle have rykket vattet, så den vidste, at der ikke var endnu en omgang. Det var min fejl. Hesten var okay, sagde Steen Juul, der gav sin egen krop prædikatet nogenlunde.

Det er samme ubestemmelige skade, der sidste år holdt det nu 70-årige travikon ude af Dansk Trav Derby.

Birger Jørgensen sad med løbets næstfavorit E Type Cash, men den kom aldrig ind i løbet. Den galopperede fra start.

- Den havde sluppet bidet, og så skiftede den lige i travet. Det plejer den ikke at gøre. Min chance var at køre lidt med fra start, men det var gode heste i dag, sagde Birger Jørgensen til Ekstra Bladet.

Fuldt hus

Flemming Jensen havde fem heste med til Skive Trav. Alle heste vandt.