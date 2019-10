Mekanikerens mirakelkøb: Nu har han stjernen

CHARLOTTENLUND (Ekstra Bladet): Der var bud på tre-kvart millioner kroner på nogle af hestene på Derby-auktionen for to år siden, men den smarteste køber på auktionen ser ud til at have været Leif Hansen, der købte Empire for 150.000 kroner.

Hesten viste søndag ved sejren i Dansk Trav Kriterium, at den uden sammenligning er Danmarks bedste tre-årige travhest.

Kusken Ken Ecce kaldte efter den sejr Empire for Danmarks allerbedste travhest. Træneren Tomas Malmqvist, der har haft flere heste på højeste niveau omtalte hesten som en af de bedste, han har trænet. Sportschef Rene Jensen spår stjernefrøet en stor international karriere.

Alt det har automekanikeren og hustruen Judy købt for 150.000 kroner. I otte løb har Empire vundet seks sejre, hentet to andenplads og har i alt indløbet 651.860 kroner.

Se hvor let Empire vandt Dansk Trav Kriterium. Tv: Fast Track

- Jeg kan ikke undgå at blive rørt, når jeg ser den vinde et løb som det her, sagde Leif Hansen til Ekstra Bladet i vindercirklen efter, at Empire havde detroniseret resten af årgangstoppen på Charlottenlund Travbane.

Havde Danmarks hurtigste hest

I over 25 år har Leif Hansen haft sin gang på landets travbane. Han har tidligere prøvet at have en god rigtig hest. Sammen med en kammerat var han medejer af Obi-Wan, der i sin aktive karriere var Danmarks hurtigste hest.

- Det er sådan nogle oplevelser, som jeg håbede på, da jeg købte Empire. At få de dejlige oplevelser, siger Leif Hansen, der er 71 år og stadig indehaver af et autoværksted på Amager.

Sejrsbilledet fra Dansk Trav Kriterium. Det er Leif Hansen i den røde jakke. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Empire har jo været et fantastisk køb. Nu er den tre gange bare gået væk fra feltet i opløbet, siger Leif Hansen og smiler med øjnene.

- Hvad siger du til, at den spåes en kæmpe stor karriere?

- Jeg er ydmyg over at have Empire. Det er en stor hest, og de store heste har lettere til skader, så der kan hurtigt ske noget. Men selvfølgelig krydser jeg fingre, siger Leif Hansen.

Empire har imponerende klasse

Beviste at den tilhører toppen