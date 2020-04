Million-jackpot i eftermiddag

UMÅKER SØNDAG 5. APRIL

GS75 – Spilstop kl. 15.00

GS75-1: 2-8-9-10

GS75-2: 6 (2-1)

GS75-3: 2-6-5-4-1-3

GS75-4: 4 (2-3)

GS75-5: 4 (8-9)

GS75-6: 5-1-7-8-6

GS75-7: 2-10-3

360 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Wasa Rebel (8 i GS75-1) vandt en fin sejr senest i et lettere selskab. Med en af forhåndsfavoritterne udgået ser det dog lidt lettere ud for Ulf Ohlssons hest. Jeg synes faktisk den så meget fin ud ved sejren senest, og der var vel mere at køre med.



Dagens sikre: Hail Mary (6 i GS75-2) er endnu en af Robert Berghs lovende fireåringer, der efter en veloverstået sæsondebut senest ligner en hest, der rækker langt i årgangsløbene. Jeg har endog meget svær ved at se den blive slået.