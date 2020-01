Million-jackpot tirsdag aften

AXEVALLA TIRSDAG 28. JANUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 7-10-1-3

V64-2: 6-2-5-4-10-1

V64-3: 4

V64-4: 4

V64-5: 7-1-5-9

V64-6: 1-5-9

288 kroner



Dagens fidus: Suarez (1 i V64-2) har fået et fint startspor og virker til at være stærk og reel. Jeg tror ikke den vil få problemer med løbets 2640 meter. Det er sikkert ikke hurtig nok til at kunne tage føringen, men Axevallas lange opløb giver næsten altid plads til de rygkørte heste.



Dagens sikre: Make More Cider (4 i V64-3) viste fine egenskaber senest på Jägersro, og herfra tror jeg på føring fra start til slut.