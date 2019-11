Millionerne skal uddeles i eftermiddag

Ekstra Bladets spilforslag GÄVLE LØRDAG 30. NOVEMBER

V75 – Spilstop 16.20

V75-1: 2 (3-7)

V75-2: 1-9-6

V75-3: 5 (7-10)

V75-4: 7-5-2-4-13

V75-5: 3-1-8

V75-6: 4-5-8

V75-7: 7-11-5-1

270 kroner



Dagens sikre: Thrust Control (2 i V75-1) vandt en fin sejr på en god tid senest. Denne gang er buen spændt, men startsporet er godt, og får Carl Johan Jepson held til at komme til føringen, er jeg sikker på den holder hele vejen.



Dagens fidus: Norrlands Scott (13 i V75-4) er en stærk hest, der tåler at arbejde i sporene, hvilket den også kommer til, hvis den skal vinde løbet. Hesten har tidligere mødt gode heste uden at falde igennem, så hvis den ikke får for mange trafikproblemer, tror jeg den ender langt fremme. Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på forslag. Tager man en førstereserve med fordobles. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Vis mere Luk

Hazard Boko er tilbage som vinderhest.

Nu jagter Per Lennartssons skadeplagede talent anden sejr i træk.

- Det er en klassehest, men desværre har den ikke haft muligheden for at vise, hvilken fin hest den er, siger træneren.

Han er optimistisk inden lørdagens V75-start.

Hazard Boko (V75-1) var senest endelig tilbage i vindercirklen efter en svær skade i højre forben.

Hesten var ude i næsten et år, inden den i juni gjorde comeback.

Ingen spor af skaden

Nu har den startet otte gange og viser ingen spor af skaden.

- Det ser spændende ud lørdag. Den behøvede det løb, den fik i seneste start. Skal den ud i V75 på sprinterdistancen, skal den være helt forberedt. Det er den nu.

- Den gik ikke tom i mål, og nu har den et løb med 1.13-tid i kroppen. Den var fin torsdag, og forberedelser har været perfekte, siger Per Lennartsson.

- Jeg er positiv, men der er starthurtige heste med og fine sprintere.

- Hvordan skal løbet være, for at det passer til din hest?

- Jeg vil gerne til front, men samtidig har ikke chance for at svære heste syv og otte, hvis de virkelig bomber løs. De er blandt de hurtigste i Sverige. Men uanset tror jeg, at min hest går et fint løb.

- Ændrer du noget?

- Jeg skifter hovedlag, og det bliver et norsk hovedlag denne gang. Senest gik den med åbent, der var den lidt lad. Med et lukket hovedlag er risikoen, at hesten bliver lidt for stresset. Ellers ingen ændringer. Den sædvanlige sulky og sko.

De andre V75-heste

I Gävle Stora Pris (gulddivisionen) kører Per Lennartsson Order To Fly (V75-3).

- Seneste havde den spor otte, og havnede bag i feltet og blev tempotorsk. Det bliver den i 95 procent af løbene. Den behøver hjælp med højt tempo i løbet, og derfor gik vandt først V75-løb i 23. forsøg. Det var i Sølvdivisionen. Den har også vundet i guld, når det passer med farten.

- Denne gang er distancen 3140 meter?

- Vi er altid afhængig af, at det bliver højt tempo.

Udover de to heste fra sin egen stald kører han også to heste for Robert Bergh.

- Du vandt med Wipped Eggs (V75-6) i seneste start?

- Det er en stærk hest, som har lidt teknikproblemer. Nu møder vi gode heste, som er stærke og hurtige. Den kan vinde, men det skal flaske sig.

- Nyhet (V75-7) er et ny bekendtskab for mig.

