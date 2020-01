Millionjackpot tirsdag aften

Der er ekstra i puljen både på den norske travbane Frous, hvor der er V65-spil og på svenske Axevalla, hvor man er vært for V64.

I begge spil gælder det om at finde seks vinderheste, forskellen er, at i V65 er der også udbetaling for fem rigtige, mens det i V64 er både til seksere, femmere og firere.

I V64-spillet på Axevalla er sekser-puljen på 3,9 millioner kroner, mens der er forventes lige under en million - cirka 920.000 kroner til deling mellem dem, der finder de seks rigtige vinderheste. Se Ekstra Bladets spilforslag herunder.

Ekstra Bladets spilforslag AXEVALLA TIRSDAG 21. JANUAR

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 3-8

V64-2: 8-4-2-3

V64-3: 10

V64-4: 12-2-1-15-13-7

V64-5: 5

V64-6: 6-1-3-10

192 kroner



Dagens fidus: Defiko (2 i V64-2) virker som en stærk hest, der dog galopperer en del. Fejlfrit tror jeg ikke den er dårligere end de øvrige i løbet.



Dagens sikre: Walther På G. (5 i V64-5) imponerede mig en del senest i Halmstad hvor den vandt en flot sprintersejr. Denne gang er løbet 500 meter længere, men det ser jeg ikke som en ulempe. Startsporet er vel o.k., så den vil givet få et fint løb her.