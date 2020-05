Millionjagt onsdag aften

ÅBY OG ÖREBRO ONSDAG 27. MAJ

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 5-6-1-8

V86-2: 7-6-9-10-2

V86-3: 10-1-14-3-9

V86-4: 1 (12-6)

V86-5: 3 (8-5)

V86-6: 9-12-11-6-3

V86-7: 5-6-8

V86-8: 2 (1-10)

375 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens fidus: Bordeaux S. (8 i V86-1) viste fine takter senest over 3140 meter, hvor jeg syntes den lignede en hest, der har styrken som sit fremmeste våben.



Dagens sikre: Morris F.I. (1 i V86-4) har vundet to sejre for sin træner Juha Utala. Nu køres den for første gang af Jorma Kontio, og det må siges at være en kuskeforstærkning. Derfor tror jeg den vinder dette løb uden problemer.