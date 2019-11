Millionspil: Pas på norsk startraket

Ekstra Bladets spilforslag BJERKE LØRDAG 16. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-1-9-5-12-10

V75-2: 2

V75-3: 7

V75-4: 6-5-2-4-11

V75-5: 4-1-3

V75-6: 4

V75-7: 9-4-2

135 kroner Dagens fidus: Digger Lord (9 i V75-1) vinder ganske vist ikke så ofte, men jeg synes hesten har vist fine takter gennem længere tid. Startsporet kunne være bedre, men jeg ser hesten som værende bedre end de fleste i dette løb. Dagens sikre: Pastore Bob (7 i V75-3) møder ganske vist en af Norges bedste heste i øjeblikket i form af Gigant Invalley (13), men Pastore Bob møder trods alt bedre heste end denne, hver gang den starter i sit hjemland og løber lige op med dem. Hesten er lynhurtig fra start og 1609 meter med autostart er guf for Johan Untersteiners hest. Vis mere Luk

Det er en jernhest, der bare er blevet bedre med årene.

Gigant Invalley (1 i V75-3) har været med i eliten i Norge, og dens starthurtighed kan få afgørende betydning i V75-spillet lørdag, hvor der er en stor pulje at jagte, for det er en af de uge, hvor den norske og svenske pulje er slået sammen.

- Startspor et over kort distance er i hvert fald pefekt, siger den nsoek travamatør Truls Desserud, som træner ejer og har opdrættet hesten, der indkørt over en halv million kroner i den her sæson.

Truls Desserud er landmand nær Drammen i Norge. Gigant Invalley er født på gården i Prestfoss og den har tjent over halvanden million kroner i karrieren. Den har vundet syv sejre i årets 13 starter.

- Fantastisk. Den har aldrig haft kroppen med sig, men jeg troede ikke, at den kunne blive så god. Den vandt Sølvdivisionen på Åby i slutningen af foråret, og jeg huske da, at jeg blev imponeret, siger Truls Desserud.

- Hesten er starthurtig og har vundet mange løb fra fronten.

Tror på hjemmesejr

1609 meter er distancen i løbet for den højeste klasse i Oslo lørdag. Kusken Gunnar Austevoll trak indersporet og hesten skal ses som spidsfavorit i løbet.

Johan Untersteiner har løbets favorit Pastore Bob (7). Hvem tager spidsen?

Den norske travjournalist Even Elvenes har Gigant Invalley som sikker vinder i Fem tipper V75.

- Jeg tror ikke, at Pastore Bob kan gøre noget, når bilen slipper feltet. Gigant Invalley er virkelig en startkatapult, siger Elvenes.

Ekstra Bladet tror, at løbet går til Pastore Bob - se Mogens Jensen tips i boksen over artiklen.

Dansk-trænede heste i dag på Bjerke 3. løb: 5 Cody – Hussein Kassir (kl. 15.31)

4. løb: 1 Believe In Fate – Ken Ecce (kl. 15.53)

4. løb: 5 Nightingale Jaycee – Jeppe Rask

5. løb/V75-1: 1 Thunder Peak – Ken Ecce (kl. 16.20)

8. løb/V75-4: 3 Doyouwishdiamond – Tom Erik Solberg (kl. 17.27)

8. løb/V75-4: 5 Dream Girl – Nicolaj Andersen

8. løb/V75-4: 6 Dusty Shadow – Jeppe Juel

8. løb/V75-4: 10 Danielle D D – Jeppe Rask

9. løb/V75-5: 1 Muscle Lane – Ken Ecce (kl. 17.50)

10. løb/V75-6: 10 Dumbo – Gordon Dahl (kl. 18.20)

