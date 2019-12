Millionspillet rammer Norge i dag

MOMARKEN FREDAG 27. DECEMBER

V75 – Spilstop kl. 19.30

V75-1: 6-8-3-1

V75-2: 1-4-6-5-10

V75-3: 4 (3-10)

V75-4: 3-6-5-10-11

V75-5: 3 (4-5)

V75-6: 6-5-8-4-9

V75-7: 2 (7-10)

250 kroner



Dagens fidus: Primero Greentown (4 i V75-2) har nu endelig fået et fornuftigt startspor, så den ikke behøver at skulle ud i sporene for at komme frem. Herfra vil den givet få et o.k. løb



Dagens sikre: U. R. Amazing (4 i V75-3) har vist stor styrke, og jeg tror den vil tage føringen tidligt og derfra styre løbet – føring fra start til slut som jeg ser det.