Mister 18 millioner i sidste øjeblik

En V75-spiller så ud til at tage hele syverpuljen selv - men så gik det galt

Det lignede den helt store fest.

Kun en V75-spiller havde fundet de første seks vinderheste i V75-spillet fra Åby-banen lørdag aften.

Nu manglede der kun en vinder i det syvende og sidste løb, for syverpuljen på 24.721.536 skulle udbetales.

TRAVSNAK: V75 V75-spillet er flagskibet blandt travspil i Norden. Her kan danskere hver lørdag spille med i det store svenske spil, hvor der minimum er 18 millioner i syverpuljen. Der er gevinster til de spillere, der rammer syv, seks og fem rigtige i de syv travløb. Vis mere Luk

Spilleren havde brugt sine garderinger undervejs, så i syvende løb var kun favoritten Broadway Sun på kuponen. Og det så rigtig godt ud.

Hesten kom kort inde i løbet til spids, men i opløbet med 200 meter til mål slap kræfterne op, den dalede helt ned på syvendepladsen, og dermed var der ingen spillere, der løste V75-spillet.

De 18 millioner danske kroner går videre til næste uges syverpulje.

Den uheldige travspiller fik et plaster på såret, for seks rigtige gav 252.726 kroner, og så havde spilleren også et hav af femmere, der hver gav 5497 kroner.

De syv løb bød på et hav af overraskelser. Et par af dem, var der danske hænder og hove på. Lærlingen Henriette Larsen vandt V75-ungdomschampions med Bara Du Chene til et vinderodds på 13,62.

Danske Henriette Larsen er V75-lærlingechampion. Hun tog sejren, da en anden dansk kusk Victor Roslef galopperede med førerhesten i opløbet. Foto: TR Media/Malin Albinsson

Den danske hest Dreamstone vandt V75 Champions med Adrian Kolgjini i sulkyen - det gav et vinderodds på 27,02. Den havde kun to procent af samtlige V75-markeringerne i løbet.

Danske Dreamstone havde kun to procent af afkrydsningerne i V75-løbet. Foto: Malin Albinsson/TR Bild

