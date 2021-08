Det var hele tribunen, der hujede, piftede og skreg, da Skive-hesten Flower Dust knuste sin franske modstander Fascination i Dansk Hoppe Derby på Charlottenlund Travbane.

Danskerne ville have en dansk sejr - og det fik de. Det gik netop som Bent Svendsen havde postuleret i ugerne op til løbet.

- Jeg har den bedste hest.

Og det beviste Flower Dust. Bent Svendsen sendte den frem udvendigt for førerhesten Fascination kørt af Jeppe Juel med lidt over en omgang igen. Derefter trak de to heste fra konkurrenterne. De tog sværdslag på hinanden, og kort inde i opløbssvinget var tvivlen væk.

- Da vi kom ind på opløbet, så jeg mig tilbage. Der kom ingen andre, og der tænkte jeg bare, at den skulle have noget lir op til mål, sagde Bent Svendsen, da han var kommet i stald efter løbet.

Sejren er i hus. Bent Svendsen jubler over sejren. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Han vinkede til de publikummer, der havde været næsten et år i corona-karantæne. Pisken blev smidt op i luften – euforien var enorm på den gamle travbane.

- Det er ikke det største løb, jeg har vundet, sagde Bent Svendsen og henviste til sin sejr i det rigtige derby i 2003 med Good Guy.

- Men det er mit livs største sejr. Dels manglede jeg det løb på min sejrsliste, men ikke mindst fordi, vi føler, at vi selv har lavet den her hest.

- Vi fik den, da Peter Jensen lukkede sin stald, men da var den ustartet, og vi har bare været hot på den siden første dag. Vi har hele tiden følt, at det var den helt rigtige model, siger han til Ekstra Bladet.

- Og nu har vi bevist, at det er den bedste hoppe i årgangen. Den plukkede alle ned på den hårde måde, siger Bent Svendsen.

Så overlegen var Flower Dust. Fascination blev toer, mens Finest Aveve tog tredjepladsen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Han var klar over, at han satte alt på et bræt, da han satte tempo på med en omgang tilbage.

- Jeg kørte kun for at vinde. Det kan jo galt, når man kører på den måde. Men i dag lykkedes det hele, siger Bent Svendsen.

Det er datteren Maria Dueholm Svendsen, der passer hesten – og flere dages nervøsitet blev afløst af lettelse.

Færdigt arbejde. Flower Dust iført laubærkransen, men Bent Svendsen tager hjelmen af. Oppasser Maria Dueholm Svendsen. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det lige nu. Jeg kan slet ikke forstå, at vi har vundet hoppederbyet, sagde hun, mens Flower Dust blev vasket inden dopingkontrollen.

Jeppe Juel er en kusk, der kører for at vinde, men han havde det fint med andenpladsen.

- Jeg er faktisk stolt af andenpladsen. Det var den bedste hest, der vandt Hoppederbyet. Vi har ikke kunnet gøre noget anderledes.

Starten går til hoppederbyet. Fascination går til spids. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Ekstra Bladet havde forudset duellen mellem Flower Dust og Fascination, og derfor var vindertippet gået til Fox On The Run.

Den kunne ikke følge med de to duellanter.

- Vi kørte for at vinde løbet, og vi kunne godt have været treer i stedet for femmer, sagde træneren Peter Rudbeck, inden Bent Svendsen fik et knus og et tillykke med sejren.

