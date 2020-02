Mørbanket efter ulykke på banen

MANTORP – LØRDAG 15. FEBRUAR

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-2-7-11-12

V75-2: 8-6-2-1-10-13-12

V75-3: 2-6-11-1

V75-4: 7 (6-14)

V75-5: 4 (3-11)

V75-6: 3-7-6-8

V75-7: 2 (7-12)

280 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens fidus: Surf’n Turf (12 i V75-1) viste god fart forrige gang over 1640 meter med autostart. Startspor 12 på sprint burde være en umulig opgave for de fleste heste, men jeg synes der er så mange heste i dette løb, der vil sætte fart på undervejs, og det kan blive Ulf Ohlssons fordel.



Dagens sikre: Clean Cash (7 i V75-4) har vist meget fine takter de seneste to starter. Jeg tror hesten er hurtig nok til at komme til føringen, og det gør, at jeg vælger den frem for American Hill (6).