Nu er der godt nyt

Steen Juul og hans familie fik et gedigent chok nytårsaften, da travikonet blev ramt af en blodprop og måtte indlægges på Rigshospitalet.

Tirsdag aften blev han heldigvis udskrevet igen og kom hjem i vante rammer, og nu er der mere godt nyt omkring Steen Juul.

Datteren Camilla Juul siger i et interview med Fast Track, at travlegenden kommer sig godt og stærkt i hjemmet efter forskrækkelsen.

- Det kom jo selvfølgelig som et stort chok for os alle sammen, men vi handlede hurtigt, og han kom hurtigt i behandling, så vi er nået et godt stykke vej allerede, og det er nok fordi, vi reagerede så hurtigt, som vi gjorde, fortæller Camilla Juul og fortsætter.

- Jeg synes, at han efter omstændighederne har det rigtig godt. Han har også været ude at gå ture ude i stalden de sidste par dage. Det er super god terapi at komme hjem i sine vante omgivelser, så vi er meget positive, lyder den gode melding fra Camilla Juul, der ikke er i tvivl om, at hendes far nok skal kæmpe sig igennem denne hurdle også.

- Han er en mega fighter, og det skal han også nok være denne gang. Det er det, som har drevet ham hele tiden, så det er vi ikke så bekymrede for denne gang.

Artiklen fortsætter under billedet.

Steen Juul efter Derby-sejren i 2020. Foto: Finn Frandsen

Den 71-årige travkusk og -træner, der indledte sin karriere i 1974, vandt i 2021 det prestigefyldte Dansk Trav Derby for 11. gang - 10 af dem har været som kusk og et enkelt som gæstekusk.

Første derbysejr tog han for 39 år siden.

Det er fra den såkaldte sulky - en lille vogn trukket af hesten - at Steen Juul styrer sine heste med stor overbevisning.

Gennem karrieren har han taget tusindvis af sejre. I januar 2020 blev Steen Juul indlemmet i travsportens Hall of Fame.