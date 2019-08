Ny millionjackpot i V75-spillet

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO LØRDAG 31 AUGUST

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-1-2-4

V75-2: 4-6-9

V75-3: 6

V75-4: 11-3-4-9-10-15

V75-5: 4-6

V75-6: 5

V75-7: 4-1

144 kroner Dagens fidus: Sphinx D'Inverne (2 i V75-1) holder fin form, og senest viste den, at den kan være med i denne klasse. Fra dette startspor burde kusken selv kunne bestemme løbsoplægget Dagens ugarderede: Pere Ubu (5 i V75-6) har ikke gjort meget forkert i sin karriere med tre sejre i fire starter. Hesten virker som en stærk og reel type, der rummer yderligere udvikling.

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO SØNDAG 1. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 4-1-5

V75-2: 10-9-7-6-8

V75-3: 5-4

V75-4: 7-118-9-10-5

V75-5: 4-9

V75-6; 3

V75-7: 10-11-9

540 kroner Dagens fidus: Wham Bam Boo (9 i V75-5) holder høj klasse - kusken ligeså. Senest skulle løbet ikke have været mange meter længere, så havde den vundet. Dagens Derbyvinder: Campo Bahia (3 i V75-6) vandt sin prøve legende let og virker som en overhest i sin årgang.

Med den danske travderbyweekend veloverstået er det nu svenskernes tur til at kåre den stærkeste fireårige hest. Det sker søndag på derbybanen Jägersro ved Malmö.

Det er tyske Conrad Lugauer, der er favorit til at vinde derby med Campo Bahia (3 i V75-6). Ekstra Bladet spiltips ligger i slipstrømmen på den svensk/tyske ekvipage.

Men allerede lørdag er Conrad Lugauer i fokus. Han tipper sig selv som vinder tre gange i V75-spillet, hvor der igen er jackpot og 19,5 millioner kroner til deling mellem de spillere, der rammer de syv rigtige vinderheste.

Tyskeren har to af sine deltagere som sikker vinder i sit V75-forslag, som man kan se herunder.

- Når jeg tror på mine heste, så siger jeg det. Min verden er det to store vinderchancer, og jeg har generelt gode chancer i V75-løbene.

- Night Brodde (1 i V75-1) har høj fart og kapacitet, men den kan være lidt af en gangster og være ufokuseret. I seneste start manglede den en sidestang, men den kommer på igen. Jeg vil ikke tale mine heste om, men den er hurtig fra start og har et godt spor. Det er ikke umuligt, at den kan føre hele vejen, siger træneren.

- Norton Commander (4 i V75-5) havde utur, og derfor vandt den ikke Jubileumspokalen senest. Hvis den ikke var blevet lukket inde, havde den måske kunne overtaget spidsen. Var den kommet ud 200 meter før mål, så havde den vundet. Nu kom den først fri 150 meter før mål, og så gik det så hurtigt, at den var tæt på at galoppere. Jeg måtte tage den hårdt op, for at den ikke slog over i galop. Det kostede sejren.

- Hesten sprinter 1.10- og 1.11-tider over middeldistancen. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor hurtigt den kan klare spinterdistancen. Med et godt startspor og med hestens starthurtighed, så er det en topchance, siger tyskeren til Kanal75.

- Spartak Face (1 i V75-7) har været fin i de to seneste sejre, og den trænede fint mandag. De heste, som skal slå den, skal være i rigtig fin skik. Han er blevet bedre som vallak og slapper af på en helt anden måde nu. Den er hurtig fra start, og inderbanesporet er perfekt. Det er også en topchance, siger Conrad Lugauer.

Se fem forslag til V75-spillet herunder.

