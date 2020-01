Nyt millionspil rammer Danmark

Det store franske hestspil 5+ rammer Danmark i dag.

Det er spilleselskabet Dantoto, der åbner for spil til den franske pulje. Det betyder, at danskere nu kan spille med i det franske spil, hvor det gælder om at finde fem heste i rigtige rækkefølge over mål.

En gang om dagen afgøres spillet i et fransk hestevæddeløb. I hverdagene køres løbet kl. 13.50 - i weekenden slippes hestene løs kl. 15.15.

I januar har den gennemsnitlige udbetaling af førstepræmiepuljen været på 450.000 kroner - den højeste udbetaling har i den periode været 1,7 millioner kroner.

Der er fire gevinstpuljer i 5+.

Førstepræmier udbetales til de spillere, der rammer de fem heste i korrekt rækkefølge.

Andenpræmier udbetales til de spillere, der rammer de fem heste i vilkårlig rækkefølge.

Tredjepræmier udbetales til de spillere, der rammer de fire første heste i vilkårlig rækkefølge.

Fjerdepræmier udbetales til de spillere, der rammer de tre første heste i vilkårlig rækkefølge.

Om søndag er der jackpotpulje. Normalt er der den dag 3,7 millioner ekstra i førstepræmiepuljen. På søndag er det verdens hårdeste travløb Prix d'Amerique, der er løbet, man skal spille på. Der kan der være op til 22 millioner ekstra i førstepræmiepuljen.

5+-løbet kan hver dag ses på Dantotos stream kanal og på tv-kanalen Sport Live.

Rækkeprisen er 15 kroner - og der er endnu ikke åbnet for lynspil hos Dantoto.

