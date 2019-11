OL-stjerne skifter sport

Efternavnet forpligter.

Efter 15 år som professionel snowboarder står det nu på travheste på fuldtid for Janne Korpi.

Lørdag har den 33-årige finne chancen for at vinde sin første sejr i de svenske V75-løb.

- No Limit Royalty er en talentfuld hest, og jeg tror på chancen, siger han til Kanal 75.

OL i Sydkorea i februar 2018 blev den sidste konkurrence på boardet for Janne Korpi. Kroppen begyndte at sige fra efter de mange styrt i karrieren, hvor VM-guldet for juniorer i halfpipe i Schweiz var højdepunktet.

Ved OL i Sochi deltog Janne Korpi. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Nu satser han fuldtid på travsporten.

Den 33-årige sportsatlet kommer fra stor travslægt i Finland. Faderen Pekka Korpi er en Finlands mest succesfulde trænere med omkring 5000 kuskesejre. Onklerne Heikki og Ilkka Korpi er også i finske travsport.

- Ja. Jeg har trav i blodet, og som alle hestefolk ved, er det svært at lægge det væk. Lige nu har jeg ingen fremtidsplaner udover, at jeg arbejder hårdt og har sigtet indstillet på hestene. Jeg elsker det her arbejde, siger Janne Korpi.

Har kørt 500 løb

Pekka Korpi er træner på Sveriges største bane Solvalla, men han har også en filial i Finland. 15 heste er placeret i Märsta nord for Stockholm, hvor Janne arbejder.

Han har kørt omkring 500 løb og har hentet enkelte sejre i de finske V75-løb – men i Sverige mangler sejren i eliteserien.

- Det er altid hård konkurrence i de svenske V75, men jeg tror på, hesten har en vinderchance.

Janne Korpi på Elitloppet-dagen på Solvalla. Foto: Kanal 75

Hesten No Limit Royalty er outsider i Klasse 1-løbet på Eskilstuna-banen. Janne har kørt hesten en gang tidligere i V75. På Bollnäs i september kørte finnen offensivt og sluttede som en flot toer bag Mellby Granat og Robert Bergh.

- Hesten er både stærk og hurtig. Den gik godt i det løb. Jeg kørte for at komme til spids, men en konkurrent forsvarede spidsen, og vi havnede udvendigt – alligevel kæmpede den hele vejen til mål.

God fem løb i træk

- Den har været god i fem løb i træk. I seneste start vandt Björn Goop med hesten på Solvalla. Hesten bør være i god form lørdag, siger finnen.

- Nu fik vi spor to bag startbilen, og det er det bedste spor for den. Den er dog ikke lynhurtig fra start. Nogengange tager den fronten – andre gang er den lidt sløvere fra start, så det er ikke let at lægge en taktik, siger OL-deltageren.