Omstridt italiener kan plukke sejre i Danmark

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 17. MAJ

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 3 (5-6)

V75-2: 7-4-1-8

V75-3: 3-8-4-6

V75-4: 3-7

V75-5: 6-8-1-2-4-9

V75-6: 5 (1-7)

V75-7: 13-14-6-8-7

480 kroner



V4 – Spilstop kl. 13.30

V4-1: 2 (3-1)

V4-2: 6-7-8-3-9

V4-3: 3-6

V4-4: 5-8-3

60 kroner V5 – Spilstop kl. 15.40

V5-1: 3-8-4-6

V5-2: 3-7

V5-3: 6-8-1-2-4-9

V5-4: 5 (1-7)

V5-5: 13-14-6-8-7

240 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Slide So Easy (3 i V75-1) sæsondebuterer ganske vist, men jeg kan ikke forestille mig, at Flemming Jensen skulle komme til start med en hest, der ikke er 100 procent klar til denne opgave. Hesten er ikke nødvendigvis afhængig af føringen, men mon ikke der bliver kørt for at ramme den og blive der hele vejen.



Dagens fidus: Silent Honor (8 i V75-5 og V5-3) synes jeg har leveret gode præstationer i år, og med så mange om buddet, kan den lukrere lidt på, at de øvrige vil køre lidt på hinanden. Vis mere Luk

Selv om der er blæst om Alessandro Gocciadoro, så er italieneren lidt af en nøglekusk i søndagens V75-løb på Charlottenlund Travbane.

Via sms til Kanal 75's Peter Andersson udtaler Sinead Sernocoli sig om staldens chancer.

Selvom Arazi Boko er udgået fra hovedbegivenheden Copenhagen Cup, og favoritten i V75-3 Always Ek heller ikke kommer med til Danmark, så har Alessandro Gocciadoro fire heste med i de syv V75-løb.

- Visa As (V75-2) skulle have et løb i kroppen efter to måneders pause. Den så fin ud, men der var ingen kræfter sparet. Den bliver bedre i den her start, men fra spor otte er der en stor risiko for, at den får et hårdere løb end de andre i løbet. Den kan gå et stærkt løb - men tabe alligevel. Den går løbet uden sko.

- Al Capone Stecca (V75-4) vandt et Gruppe-1-løb i Modena sidste år og var toer i et Gruppe 1-løb i Napoli. I efteråret og vinteren har den ikke præsteret som bedst, men vi ved, at den kan meget, meget mere. Det her er en af de få heste i vores stald, som faktisk har fået et løb i kroppen inden søndagens løb, men det er svært at sige, om det er nok til at vinde. Den går som før uden sko.

Alessandro Gocciadoro har et blakket ry i travsporten. Foto: Maria Holmen/TR Bild/Kanalb75

- Anakin As (V75-5) har startet fem gange for os, og den bliver bedre og bedre. Den har meget fart i kroppen, men det er en typisk Ready Cash-hoppe med en meget stærk vilje. Det er typen, der ikke behøver løb i kroppen, men spor ni er ikke det bedste for den, for den trives bedst i front. Den går med sko som tidligere.

I Copenhagen Cup (V75-6) er Arazi Boko udgået efter et dårligt træningsarbejde midt i uden, men Stald Gocciadoro har stjernen Vitruvio med i løbet.

- Vitruvio ser brandgod ud i træningen, og den har gået et hurtigtarbejde hjemme. Det er ikke det samme som, hvis vi tog ind på en rigtig travbane, men det er det bedste under de nuværende omstændigheder. Vitruvio vandt et Gruppe I-løb i Norge sidste år, og det er en rigtig champ. Men selvfølgelig bliver det svært fra det her startspor, når Zacon Gio har startspor fem.. Vitruvio går uden sko.

- Hvilken hest er jeres bedste chance i V75?

- Det kommer an på, hvordan Anakin As klarer bagsporet. Den er nok vores bedste chance trods bagspor.