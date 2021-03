Onsdagjackpot: 12,5 millioner

Ekstra Bladets spilforslag BERGSÅKER OG SOLVALLA ONSDAG 10. MARTS

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 3-8-6-10

V86-2: 3-8-6

V86-3: 3 (2-8)

V86-4: 10 (9-7)

V86-5: 8 (3-6)

V86-6: 8-4-3-12-5-6

V86-7: 8-10-2-12-1

V86-8: 4-3

180 kroner Spil uden om denne favorit: Zack Bris (9 i V86-8) starter med 20 meters tillæg i forhold til sine værste konkurrenter, og det tror jeg bliver for langt for den.



Husk denne hest: Barry Wadd (8 i V86-7) har vist fine præstationer i år, og selv om den dummede sig senest med en galop, synes jeg den skal med på kuponen, hvis man vil gardere.

V86-spillerne har en jackpotpulje at sigte efter onsdag aften, når Solvalla og Bergsåker er vært for de otte løb i millionspillet.

Der forventes nemlig en pulje på 17 millioner kroner til fordeling mellem de rækker, der finder de otte vinderheste.

I det sidste af de otte løb kan det være Like A Monster (8 i V86), der udløser millionerne.

Det en outsider, der køres af Kaj Widel. Den vandt senest, og er klar til at slå håbefulde spillere væk fra de otte rigtige. Hesten vandt i en tæt opløbskamp i seneste start på Romme Travet. Nu skærpes konkurrencen.

- Vinderchance ... det ved jeg ikke... Men vi tænker da på at tage en god placering. Vi tager ikke til Stockholm uden at tro på hesten, siger træneren Jan Ollas til Kanal 75 forud for køreturen på de 300 kilometer til løbet.

Kaj Widel kører Like A Monster i V86. Foto: Lars Jakobsson/TR Media/Kanal 75