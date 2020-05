Opgør i ligaen - og klassisk vinder i nyt regi

ODENSE FREDAG 1. MAJ

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 2-7-3-6

V5-2: 5-7-2

V5-3: 9-6-7-8

V5-4: 3-1-9-6-2

V5-5: 5 (1-2)

240 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 9-6-7-8

V4-2: 3-1-9-6-2

V4-3: 5 (1-2)

V4-4: 4-5-2-8



160 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Trophy Spring (5 i V5-5/V4-3) har det med at overraske positivt. Senest var hesten ude mod gode konkurrenter i Malmø, og her faldt den på ingen måde igennem. Konkurrenterne her har ikke samme kaliber, og over 1640 meter tror jeg Birger Jørgensen løser denne opgave.



Dagens fidus: Bobbi Khan (8 i V4-4) sæsondebuterer i dette løb, så det er lidt på tidligere meriter, jeg vælger den. I 2019 vandt den halvdelen af sine starter, og jeg synes den viste at den rummer yderligere udvikling. Hvis ellers vintertræningen har forløbet efter planen, synes jeg ikke man skal undervurdere Rene Kjærs hest.