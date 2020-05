Politiet stopper travløb

Efter en succesfuld åbning for professionelle løb, ønskede Dansk Travsports Centralforbund at åbne for amatørløb også. Det koster ifølge Ekstra Bladets kilder nedlukning af søndagens løb i Odense

Fyens Væddeløbsbane får ikke lov til at køre amatørløb søndag eftermiddag.

Politiet har sagt stop for løbene under henvisning til reglen om at der ikke må være mere end 10 personer samlet på et sted, skriver travservice.dk.

Sitet erfarer, at Fyens Væddeløbsbane sent lørdag eftermiddag fik besked på, at aflyse søndagens løb.

– Vi er nu i færd med at ringe rundt for at fortælle at løbsdagen er aflyst, siger Christian Hundebøll, der er fungerende banechef på Fyens Væddeløbsbane til travservice.dk.

Ekstra Bladet erfarer, at lukningen hænger sammen med, at Dansk Travsports Centralforbund ønskede at åbne for amatørsporten.

Travsporten åbnede i forrige uge, da man kunne godtgøre, at de professionelle kuske havde sporten som erhverv.

Det vides endnu ikke om søndagens løb i Charlottenlund kan køres. Her er der professionelle løb.