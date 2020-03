Ram sekseren mandag aften

FÄRJESTAD MANDAG 30. MARTS

V64 – Spilstop kl. 19.30

V64-1: 6-9-12-4-5

V64-2: 6-4-8-2-3

V64-3: 9 (3-8)

V64-4: 6 (4-9)

V64-5: 5-7-4

V64-6: 2-9-6

225 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.



Dagens fidus: Tättman (5 i V64-1) var meget fin i sin sæsondebut fra et umuligt spor. Hesten burde være gået frem efter denne start, og her med startspor fem ser det meget bedre ud.



Dagens sikre: Valiant Dream (6 i V64-4) kommer ganske vist i sæsondebut, så det er svært at vurdere, hvor den står i forhold til konkurrenterne. Jeg synes dog at hesten i sine sidste starter i 2019 viste, at den rummer meget kapacitet og fart for klassen.