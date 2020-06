Rekord-halvår: 156 milliongevinster

Ekstra Bladets spilforslag KALMAR SØNDAG 21 JUNI

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-2-1-7-8-5

V75-2: 6 (5-4)

V75-3: 4 (3-5)

V75-4: 3-8-13-14-15-7

V75-5: 1-10-5-12

V75-6: 4 (3-8)

V75-7: 8-7-9-10

324 Kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Double Exposure (4 i V75-3) er vel en af Sveriges bedste hopper, og selv om jeg anser den for at være bedre på sprint, synes jeg den skal vinde dette løb.



Dagens fidus: Zodiac Dany Grif (10 i V75-6) gik godt senest på Solvalla, hvor den havde stor ære af løbet. Denne gang skal den nok have løbet serveret fra dette startspor. Vis mere Luk

Første halvdel af 2020 har været et rekordår for V75-spillet. Der er allerede delt over 156 milliongevinster ud - og det kan blive betydeligt flere søndag til det tradtionsrige Midsommertrav. Her er der endnu en jackpot: 41 millioner kroner, som skal deles ud blandt de spillere, der rammer syv rigtige.

En af de hestefolk, der får afgørende indflydelse på, om det bliver små gevinster eller millioner for syv rigtige, er Claes Svensson.

Han stiller op med sejrsambitioner.

Fra anden række bag startvognen starter Claes Svenssons sit største håb.

King of Everything (9 i V75-7) fik masser af omtale, da den i vinter danskede sejren hjem i sin V75-debut på Färjestad. Siden blev den spillet helt ned til vinderodds 1,39 i finalen tre uger senere.

Der gik hesten træt i spidsen af feltet - derudover fulgte to yderligere nederlag - også dem fra spids.

King of Everything og Claes Svensson. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

I V75-finalen i Elitloppet-weekenden havde den ikke mange fans, men den gjorde skeptikere til skamme, da den efter en lang spurt kun blev slået af en målfotoafgørelse. Der var den spillet til 28 gange pengene.

- Det er aldrig sjovt at tabe i så tæt en afgørelse, men det var skønt at få den besked fra hesten, at den viste, hvad den kan, siger Claes Svensson, som fortsat har høje tanker om sin fireårige hest.

- Hesten går frem for hver start, og den har fortsat fremtiden for sig. Derimod skal jeg erkende, at det ikke giver den store effekt at køre den uden sko. Men det er vældigt positivt, at den er frisk efter hver start. Selv når den får hårde løb, så kan jeg træne med den to dage senere. Det betyder, at der er meget udvikling i den.

Startsporet betyder, at King of Everything ikke kan udnytte sin starthurtighed.

- Det er ærgerligt - specielt over sprinterdistancen. Men som jeg læser løbet, kan vi få en hurtig ryg bag Sobel Jasmine (2). Jeg håber, at den tager spids, så kan det blive sjovt i sidste sving. Får Zlatan Knick (3) spids og dæmper farten, så vinder den. Jeg synes ikke, at min hest skal være favorit, og det er den heller ikke. Men den kan vinde, hvis der bliver hårdt tempo, siger Svensson, som er kendt for sine træfsikre analyser.

- Hvordan bedømmer du formen inden søndag?

- Det skal være mindst lige så god, som i senest start. Den har virket fint efter start. Udrustning og balance bliver samme som i senest start.

- Hvor stærkt skal første kilometer gå for, at I vinder?

- 1.10,5.

King Of Everything er Claes Svenssons største chance i jackpotrunden. Foto: Malin Albinsson

Yderligere to heste har Svensson med i V75-2. Han kører selv Jetstream Rapida (7). Den hest er Eye In the Skye (11).

- Jetstream har bedre form. Kører jeg fejlfrit, så kommer den til at være først i mål af mine, siger han.

- Hvordan læser du løbet?

- Jeg tror, at Oscar L.A. (6) kommer til front og vinder. Vi må kæmpe som placeringerne bag den. Blivet det et andet sceniarie, så kan det godt. Dem, der garderer favoritten, skal tage os med, siger Claes Svensson.